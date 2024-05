Alunos da rede municipal: participando de programa sobre consumo consciente - Cheila Pacetti/Ascom

Publicado 09/05/2024 11:37

Niterói - Alunos da rede municipal de Niterói vão participar, durante o ano letivo de 2024, de uma série de atividades voltadas para o consumo consciente. O Programa Defesa do Consumidor, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de Niterói e a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, será implementado em 10 unidades que oferecem o 4º ano do Ensino Fundamental.

O lançamento do programa aconteceu na quarta-feira (8), na Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Jacy Pacheco, no Barreto, com a presença dos secretários de Educação, Bira Marques, e de Defesa do Consumidor, Roberto Teixeira. Durante o encontro, os alunos tiveram a oportunidade de tirar dúvidas sobre consumo consciente e como agir caso sejam lesados ao adquirir um determinado bem ou serviço. Eles também receberam a visita o Procon Móvel, um veículo adaptado que percorre a cidade orientando a população, tirando dúvidas e fazendo a distribuição do Código de Defesa do Consumidor.

“É importante que a criança conheça seus direitos, se torne uma cidadã consciente e com senso crítico. As relações de consumo estão presentes na vida de todas as famílias e isso precisa ser debatido também nas nossas escolas”, ressaltou Bira Marques.

De acordo com o secretário de Defesa do Consumidor, a ideia da iniciativa partiu do prefeito Axel Grael. “Ele nos sugeriu um projeto sobre cidadania e consumo nas escolas. É importante preparar as nossas crianças para que elas tenham consciência e lutem quando seus direitos negados ao realizam uma compra”, esclareceu Teixeira.

Entre as estratégias a serem utilizadas pelos alunos estão o quiz, cruzadinhas, atividades de encenação, como a montagem de um mercadinho, e criação de esquetes que representem situações de consumo. As escolas receberão ainda kits com jogos de tabuleiro como Banco Imobiliário, Super Feirinha, Jogo da vida e Administrando seu Dinheiro e Dinheiro de Papel.

Os alunos Miguel do Nascimento, 10 anos, e Larissa Basílio, 9 anos, da turma GR 4B, foram escolhidos para receber os jogos entregues na escola. “Eu tenho vontade de comprar muita coisa e os jogos vão ensinar a gente a gastar melhor o dinheiro”, disse Miguel. “Eu gostei de conhecer a van e as coisas que eles ensinaram. Tem que prestar atenção no que a gente compra”, contou Larissa.

Solange Silva é professora do 4º ano e ficou animada e satisfeita com a possibilidade de abordar o tema em sala de aula. “O consumo exagerado é uma realidade na vida dos alunos e de suas famílias. Os pais, muitas vezes, compram não o que eles precisam, mas o que está na moda. Essa conversa precisa ir além da escola”, afirmou Solange.

O projeto Defesa do Consumidor irá percorrer as unidades E.M. Nossa Senhora da Penha (Centro), E.M. Djalma Coutinho (Santa Bárbara), E.M. Dom José Pereira Alves (Fonseca), E.M. Ernani Moreira Franco (Fonseca), E.M. Demenciano Antônio de Moura (Fonseca), E.M. Sítio do Ipê (Maria Paula), E.M. Professora Maria Felisberta da Trindade (Engenhoca), E.M. Jacy Pacheco (Barreto), E.M. Maria Angela Pinto (São Francisco) e E.M. Maralegre (Cafubá).