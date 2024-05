A autora, Paula Caldeira: recebendo o abraço de Desirée Monjardim, artista plástica e diretora da Galeria José Cândido de Carvalho - Adhemir Rebello

Publicado 08/05/2024 19:52

Niterói - Numa noite de muita alegria e emoção, a mestra em Direitos Humanos, Paula Caldeira, fez noite de autógrafos do livro de sua autoria “ O Pós-Positivismo e o Princípio da Afetividade no Direito Civil Brasileiro”, levando a Sala Carlos Couto (ao lado do Teatro Municipal), mais de 300 pessoas, ontem, dia 7 de maio.

Paula, bastante emocionada, agradeceu sua família, seus amigos, parentes e alunos que compareceram: “Nem sei como agradecer tamanha receptividade e carinho”, disse Paula, ao lado de suas filhas Mariana e Manuela e seu esposo Diogo.

Sobre o livro Paula lembrou que o tema Princípio de Afetividade surgiu como tema de tese ao pesquisar e constatar que durante séculos o Direito era exercido sem qualquer valor e princípio de afetividade, amor e liberdade quando se tratava do núcleo familiar. No livro, Paula aborda e defende o afeto como sendo o elo construtor das relações familiares e que seja reconhecido expressamente no Direito o Princípio da Afetividade proporcionando e tornando possível a felicidade e a dignidade à pessoa humana em todas as relações familiares positivadas ou não.