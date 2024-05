Niterói: Procon intinerante vai percorrer todos os bairros da cidade - Reprodução/Internet

Publicado 08/05/2024 18:00

Niterói - A Prefeitura vai percorrer todas as regiões da cidade com a van do Procon Itinerante. Nesta quinta (09) e sexta-feira (10), o veículo estará na Praça César Tinoco, no bairro do Ingá, das 10h às 18h. O projeto é uma parceria das Secretaria de Defesa do Consumidor e de Governo (Semug), por meio das Administrações Regionais. O objetivo do projeto é levar orientação jurídica à população, tirando dúvidas sobre direitos do consumidor, denúncias e reclamações.



O calendário do Procon Itinerante está definido até o mês de setembro. As ações acontecem toda quinta e sexta-feira, sempre das 10h às 18h. Os atendimentos são feitos por dois advogados e um auxiliar administrativo. O veículo é adaptado com mesas, ar-condicionado, computadores, toldo e gerador.



Os principais atendimentos e orientações do órgão atualmente são dívidas adquiridas pelos consumidores, ocasionadas por desemprego e compras feitas por modo online durante a pandemia.



“Esse serviço tem sido de extrema importância para facilitar a vida principalmente de consumidores que moram na periferia da cidade. Com isso ajudamos a resolver seus problemas e ainda evitamos despesas com deslocamentos, facilitando a vida deles. Além de termos todos os equipamentos para atendê-los, também fornecemos os Códigos de Defesa do Consumidor, assim todos podem conhecer os seus direitos e saber a hora de procurar ajuda", explica o secretário de Defesa do Consumidor, Roberto Teixeira.



O veículo, doado à Prefeitura de Niterói pelo Ministério Público, custou R$ 250 mil e tem capacidade para atender até quatro pessoas por vez. A ideia é que a van ajude a levar os serviços do Procon para áreas mais carentes ou de difícil acesso, além de ser usada em ações conjuntas de cidadania com outras secretarias.



A secretária de Governo, Rubia Secundino, ressalta que a parceria com as regionais facilita a interlocução com os moradores dos bairros.



“As Administrações Regionais já fazem parte do dia a dia dos moradores dos bairros pela proximidade e pelo trabalho desenvolvido junto com a população local. Essa parceria vai ser fundamental para levar informação e orientação jurídica a quem precisa e não sabe nem por onde começar os trâmites burocráticos que alguns processos necessitam”, destaca Rubia.



A equipe da Secretaria de Defesa do Consumidor já intermediou inúmeros casos, com taxa de 86% de situações resolvidas. Para atendimento, os cidadãos precisam apresentar documento de identificação (identidade e CPF), comprovante de residência e os documentos relativos à reclamação. A população também pode denunciar através dos telefones 2719-3144 ou 2719-3144

A Secretaria de Defesa do Consumidor de Niterói também atende na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, nº 481, térreo, no Centro.



Calendário do Procon Itinerante nas Regionais para os próximos meses:



Maio

02 e 03 de maio - Trevo de Piratininga, próximo ao Atacadão Saara

09 e 10 de maio - Praça César Tinoco - Ingá

16 e 17 de maio - Complexo Esportivo do Barreto

23 e 24 de maio - Praça Asa Delta - Jurujuba



Junho

06 e 07 de junho - Macquinho - Morro do Palácio

13 e 14 de junho - Praça Getúlio Vargas - Icaraí

20 e 21 de junho - Horto de Itaipu

27 e 28 de junho - Horto do Fonseca



Julho

04 e 05 de julho - Praça Levi Francisco da Cruz Nunes - Largo da Batalha

11 e 12 de julho - Praça Dom Agostinho Benassi - Ponto Cem Réis

18 e 19 de julho - Rua Rui Barbosa, próximo a Caixa Econômica Federal - São Francisco

25 e 26 de julho - 25 - Praça do Coreto - Tenente Jardim / 26 - Praça José Vicente Sobrinho Engenhoca



Agosto

01 e 02 de agosto - Ao lado Terminal Rodoviário - Centro

08 e 09 de agosto - Praça Guadalajara - Bairro Chic

15 e 16 de agosto - 15 - Praça dos Pescadores - Itaipu / 16 - Praça do Engenho do Mato

22 e 23 de agosto - 22- Praça da Abolição - Caramujo / 23 - Praça João Saldanha - Santa Bárbara

29 e 30 de agosto - CSU - llha da Conceição



Setembro

05 e 06 de setembro - 05 - Horto do Barreto / 06 - Praça do Tio Sam - Barreto

12 e 13 de setembro - 12 - Viradouro - Santa Rosa / 13 - Rua Noronha Torrezão, próximo ao Pró Cubango

19 e 20 de setembro - Praça do Badu

26 e 27 de setembro - Praça Manuel Antunes - Rio do Ouro