Yuri e Os Terráqueos: banda que participa do projetoDivulgação/Ascom

Publicado 08/05/2024 00:36

Niterói - A terceira temporada do projeto Som na Cidade, que apresenta artistas independentes no formato acústico, estreia na próxima segunda-feira (13), E como característica da proposta, as gravações aconteceram em uma área tradicional da cidade. Desta vez, o local foi o Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, que fica dentro do Campo de São Bento, em Icaraí. A terceira temporada acontece graças ao edital Fomentão, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Niterói, responsável por financiar esse trabalho.

De 13 a 17 de maio (segunda a sexta da próxima semana), cinco shows, um por dia, serão exibidos nos canais do YouTube e do Facebook da Corrente Produções, produtora responsável pela iniciativa, sempre às 19 horas. Para assistir, basta acessar facebook.com/correnteproducoes e youtube.com/@CorrenteProducoes.

O primeiro show será aberto na segunda (13) pelo duo Barbarella. Já na terça (14) será a vez da banda de Groove Metal, Bogotah, com uma proposta acústica diferenciada. No dia seguinte, quarta (15), Sofia Oliver traz leveza e paz com suas canções. Na quinta (16), é a vez do Yuri E Os Terráqueos com um som bem único. E Ivy Moraes será a responsável por encerrar o último dia de apresentações virtuais na sexta-feira (17), com sua apresentação bem conectada com o espírito e corpo.

O Som na Cidade é uma iniciativa que apresenta bandas e artistas independentes no formato acústico tocando ao ar livre em um formato pocket com uma estrutura sem depender de energia elétrica. Além disso, de acordo com Amanda Respício e Léo Pinheiro, fundadores da Corrente Produções, a ideia é fazer as apresentações em lugares conhecidos de Niterói com o propósito de mostrar também a beleza em áreas niteroienses.

"A ideia é poder atingir artistas de Niterói para uma produção em formato único com qualidade e originalidade", afirma Amanda Respício.

"E também queremos mostrar essas apresentações em ambientes abertos para valorizar a beleza da nossa cidade", complementa Léo Pinheiro.

A produtora audiovisual Corrente Produções está à frente do projeto e realiza o trabalho desde 2021 na cidade, mostrando um pouco das obras dos músicos locais.

A expectativa é que a Corrente Produções faça em breve uma 4ª temporada de O Som na Cidade em data ainda a ser divulgada.