Léa Garcia: grande personalidade da nossa dramaturgia será homenageada no Museu Janete Costa - Reprodução/Internet

Léa Garcia: grande personalidade da nossa dramaturgia será homenageada no Museu Janete CostaReprodução/Internet

Publicado 06/05/2024 12:18

Niterói - A exposição "Léa Negra Atriz da Liberdade" está chegando ao fim de sua temporada no prestigiado Museu Janete Costa de Arte Popular de Niterói. Para honrar a trajetória marcante desta grande estrela, será realizado um evento extra intitulado "Celebrando Léa Garcia" no próximo dia 8 de maio, em reconhecimento ao legado duradouro dessa artista atemporal e sua significativa contribuição para a cultura nacional.



A escolha desta data específica foi feita por Marcelo Garcia, diretor da exposição, por visar destacar a história e homenagear o berço cênico de Léa Garcia, bem como o legado do Teatro Experimental do Negro (TEN), um movimento pioneiro na história das artes brasileiras. Fundado em 13 de outubro de 1944 pelo renomado dramaturgo, poeta e diplomata Abdias do Nascimento, o TEN teve um papel crucial na promoção da representatividade negra nas artes, abrindo portas para artistas como Léa.



Léa Garcia, inicialmente aspirante a escritora e aluna em preparação para cursar Filosofia, teve seu caminho transformado quando descobriu o Teatro Experimental do Negro. Sua estreia como atriz em 1952, no espetáculo "Rapsódia Negra" de Abdias Nascimento, marcou o início de uma carreira extraordinária que deixaria uma marca indelével na história da cultura brasileira.



A produtora da exposição, Renata Maria, afirma que o evento não apenas celebra a memória nacional, mas também promove a cultura de maneira mais ampla, contribuindo para a conscientização e a luta contra a discriminação racial, uma das causas mais importantes defendidas por Léa Garcia, que são pautas sempre valorizadas pelo múseu Janete Costa, que tem como diretora Daniela Moraschini.



Marcelo Garcia, reitera: “Estou muito grato pela exposição poder levar um pouco de quem foi Dona Léa Garcia para tantas pessoas, algo que eu tive o privilégio de acompanhar de perto e agora em uma nova missão de continuar levando o nome da minha mãe e grandiosa Léa Garcia para todo o mundo”, comentou.



Celebre a vida e o legado de uma verdadeira pioneira e defensora da liberdade através da arte, a atriz Léa Garcia e acompanhe tudo que está por vir no site www.leagarcia.com



SOBRE LEA GARCIA



Léa Lucas Garcia de Aguiar nasceu no Rio de Janeiro, no dia 11 de março de 1933 e faleceu em 15 de agosto de 2023, aos 90 anos. Foi uma atriz brasileira internacionalmente conhecida e indicada ao prêmio de melhor interpretação feminina no Festival de Cannes em 1957 por sua atuação no filme “Orfeu Negro”, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro. Lea também ganhou prêmio de Melhor Atriz no Festival de Gramado, em 2004, com “As Filhas do Vento”, e no Brazilian Film Festival of Toronto 2013, com “Acalanto”. Na televisão, Léa estrelou 56 obras (entre elas Escrava Isaura e Dona Beija), no cinema 50 filmes e no teatro participou de mais de 60 peças.

SERVIÇO

Evento: Celebrando Léa Garcia

Data: 8 de maio de 2024 a partir das 14h

Local: Museu Janete Costa de Arte Popular de Niterói

Endereço: R. Pres. Domiciano, 178 - Ingá, Niterói - RJ, 24210-271

Para mais informações: (21) 2705-3929 / (21) 98852-3849 museujanetecosta@gmail.com



Programação:



14h - Visita guiada por

Marcelo Garcia

16h - Entrevista e Coletiva de Imprensa

16h30 - Roda de conversa Léa Garcia com apresentação de Bida Nascimento

18h30 - Homenagens e Certificações