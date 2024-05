Maestro Evandro Rodriguese e a Orquestra Aprendiz - Divulgação/Ascom

Publicado 06/05/2024 07:50 | Atualizado 06/05/2024 11:39

Niterói - O Programa Aprendiz, referência em educação musical e inclusão no Brasil, completou 23 anos. O Programa está em crescimento e desenvolvimento com novas ações este ano. Para marcar a ocasião, diversas atividades comemorativas irão acontecer nos próximos meses.

Outro destaque desse período é a entrega da Casa Aprendiz - Núcleo Fonseca, com biblioteca e computadores, estúdio para gravação, auditório e 8 salas individuais para o aprimoramento das aulas de instrumentos. O espaço contará ainda com cozinha e refeitório.

"O Aprendiz Musical foi criado em 2001 e eu acompanho de perto desde 2013 o programa e vejo o trabalho realizado para superar as adversidades e transformar essa iniciativa em sinônimo de excelência. É um programa que oferece educação musical gratuita para mais de 10 mil crianças e jovens da rede municipal de Niterói, com canto coral, instrumentos de sopros, cordas e percussão, além de numerosas atividades complementares e de formação orquestral. Os resultados são surpreendentes, com a mudança de perspectiva para muitos jovens e o sucesso de talentos da nossa cidade, o que é motivo de orgulho para nós", afirma o prefeito Axel Grael.

Para o Secretário Executivo do município, André Diniz, o Programa Aprendiz orgulha a cidade de Niterói por ser o mais importante meio de acesso público ao ensino de música para os jovens no Brasil. "Mais uma vez vivenciamos um momento histórico para o Aprendiz, por dar continuidade ao sonho de expansão das suas atividades, proporcionando o envolvimento de milhares de famílias, nesse que tem se tornado cada vez mais um dos principais programas de musicalização do Brasil", disse André.

"Neste ano de aniversário serão entregues duas novas sedes, que funcionarão como Centro de Convivência e Formação para os alunos no Centro e na Zona Norte. Os espaços também receberão eventos. A parceria com o Conservatório de Música continua. Os alunos que integram as Orquestras contam com bolsa incentivo para seus participantes, bem como auxílio transporte e alimentação, além de apoio ao pré-vestibular. Vamos avançar por mais décadas de conquistas", acrescentou o Secretário Executivo.

A Subsecretária Executiva de Niterói, Mariana Zorzanelli, não esconde a emoção de ver o programa atingir cerca de 9.500 alunos. "Acredito muito na inclusão social através da música e o nosso programa é referência nacional. Oferecemos cursos de capacitação pessoal e ainda estimulamos a leitura com as bibliotecas para pesquisas e estudos, que funcionarão dentro das casas, e a cultura com visitas a museus, teatros, bienal, entre outros. Seu crescimento honra toda a sociedade e dá possibilidades aos alunos de todas as escolas da rede municipal de ensino", disse Mariana.

SOBRE O APRENDIZ:

O Programa Aprendiz Musical é um dos maiores programas sociais de desenvolvimento por meio da arte do país. É uma iniciativa mantida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, em parceria com a Secretaria de Educação. A missão do Aprendiz é promover a formação musical para crianças e jovens de até 24 anos de idade com aulas de iniciação musical, canto coral, instrumentos de sopros, cordas e percussão, além de numerosas atividades complementares e de formação orquestral. O Aprendiz funciona nas escolas públicas da rede municipal da cidade e desenvolve atividades na Casa Aprendiz e no Conservatório de Música de Niterói. O Programa Aprendiz Musical transforma vidas através da educação musical.