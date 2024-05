CLIN: homenagem ao Dia das Mães com estrutura reciclável na sede da empresa - Divulgação/Ascom

CLIN: homenagem ao Dia das Mães com estrutura reciclável na sede da empresa Divulgação/Ascom

Publicado 06/05/2024 06:45 | Atualizado 06/05/2024 10:55

Niterói - A Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (CLIN) preparou uma homenagem para celebrar o Dia das Mães. A equipe de funcionários do setor Reciclin confeccionou uma arte em formato de coração, que ficará exposta durante o mês de maio no pátio da empresa.

Na escultura, que possui 3 metros de altura por 3 metros de largura, foram aplicadas mais de 5,3 mil tampinhas de garrafa PET. As tampinhas que deram forma ao coração foram reaproveitadas, pois fizeram parte da árvore de Natal que enfeitou a empresa durante as festividades natalinas. No centro, com tampas amarelas, a frase "Feliz Dia das Mães!" dá a mensagem.

A peça levou cerca de 2 meses e meio para ser confeccionada. “Já é tradição aproveitar o material reciclável para enfeitar a sede da companhia em datas especiais. Aquele objeto, que não tinha mais serventia, é transformado em arte. Todo o trabalho é feito com muito carinho e criatividade”, explica Luiz Fróes, presidente da CLIN.



Como nos anos anteriores, todo o material utilizado foi arrecadado, por meio da coleta seletiva que é feita na CLIN e é prestada regularmente sem necessidade de cadastro prévio nos bairros: São Francisco, Charitas, Itacoatiara e Camboinhas.



Nos demais bairros, para receber a visita, o interessado deve fazer um cadastro pelo telefone ou no site da instituição, na aba ‘Fale Conosco’. Serão repassadas instruções sobre o processo correto de separação seletiva dos resíduos, além de envio de material informativo.