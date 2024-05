Prefeitura de Niterói: concluindo a reforma do campo de futebol da Leopoldina, no Barreto - Divulgação/Ascom

Niterói - A bola voltou a rolar neste domingo (5) no campo de futebol da Leopoldina, no Barreto, agora em uma estrutura bem melhor para a prática do esporte. A Prefeitura de Niterói concluiu a reforma do espaço, que também conta com nova infraestrutura no entorno, playground e uma academia da terceira idade.

Para o prefeito Axel Grael, a nova estrutura no Barreto vai promover oportunidades aos jovens da região da Leopoldina através do desenvolvimento no esporte. Ele diz que esse é o principal foco dos investimentos da Prefeitura no setor. "Sou de uma família de velejadores, são gerações dedicadas ao esporte. E a gente sabe da importância do esporte como uma forma de cada um superar seus limites, conquistar medalhas e títulos mundiais. Isso tudo é muito importante, mas o esporte tem uma coisa que é mais importante ainda, que é a capacidade de agregar as pessoas, de criar perspectivas para essa garotada. O esporte e a cultura são as atividades que mais permitem a ascensão social de quem corre atrás e busca um futuro melhor. Por isso, a gente investe muito nessas duas coisas", destaca o prefeito.

As obras realizadas pela Prefeitura na Leopoldina envolveram uma área de 2.897 metros quadrados e incluíram drenagem, iluminação, instalação de grama sintética e alambrado, além da reforma de vestiários e revitalização de acessos, com a implementação de piso intertravado no entorno do espaço. Também foram implementados um playground e uma academia da terceira idade. O investimento foi de R$ 2 milhões.

O secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói, Rubens Goulart, diz que serão desenvolvidas atividades educativas no local, com profissionais de educação física e foco nas escolinhas de futebol. Serão mais de 100 vagas para jovens moradores da região da Leopoldina, no Barreto, através do projeto Niterói Esporte e Cidadania (NEC). "Através da estruturação de inúmeros equipamentos que estão sendo inaugurados, projetos como o NEC estão entrando nessas comunidades, que há pouco tempo não tinham ações desse tipo acontecendo. A gente está conseguindo trazer esses projetos e ficamos muito contentes de ver toda a comunidade envolvida. Eu quero agradecer a todos que trabalham para fazer isso acontecer e à comunidade por todo o envolvimento em mais um equipamento de ótima qualidade que a Prefeitura está proporcionando para a Leopoldina", considera Rubens Goulart.