Mudança de trânsito: meia maratona de Niterói

Publicado 03/05/2024 15:16

Niterói - A Prefeitura organizou um esquema especial de trânsito para a Meia Maratona de Niterói que acontece neste fim de semana, nos dias 4 (sábado) e 5 (domingo). O primeiro dia, a corrida contempla o público adulto com percursos que vão de 2,5km a 21km. Já no dia segundo dia, será a vez das crianças correrem com distâncias de 50m a 400m, de acordo com a faixa etária. As saídas acontecem no Caminho Niemeyer, no Centro, e tem organização da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer. A operação do trânsito será realizada pela Nittrans.

Neste sábado (4), a NitTrans vai interditar o tráfego de veículos, das 4h às 11h, na vias: Rua Marquês de Caxias, trecho entre Avenida Visconde do Rio Branco e Rua Professor Plínio Leite. (interdição total), Av. Visconde do Rio Branco, pista sentido Gragoatá (2 faixas de rolamento da direita da pista sentido Gragoatá), Rua Alexandre Moura (1 faixa de rolamento), Rua Cel Tamarindo (01 faixa de rolamento sentido Icaraí), Avenida Milton Tavares de Souza (1 faixa de rolamento sentido Icaraí), Avenida Engenheiro Martins Romeo (1 faixa de rolamento sentido Icaraí), Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres; (2 faixas de rolamento sentido São Francisco), Estrada Leopoldo Fróes (interdição total), Avenida Quintino Bocaiúva (2 faixas de rolamento sentido Charitas) e na Avenida Prefeito Silvio Picanço (2 faixas de rolamento sentido Jurujuba).

Além disso, o estacionamento estará proibido na Avenida Milton Tavares de Souza, Rua Alexandre Moura, Rua Cel. Tamarindo e Avenida Quintino Bocaiúva (pista sentido Jurujuba), a partir das 11h desta sexta-feira (3) até às 6h do sábado (4).