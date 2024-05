Princesas e Heróis: peça infantil este final de semana em Niterói - Divulgação/Ascom

Publicado 02/05/2024 19:12

Niterói - A programação infantil do mês de maio da Sala Nelson Pereira dos Santos começa, no fim de semana de 04 e 05, sempre às 16h, com uma emocionante e divertida história de vilões e mocinhos. Com a ajuda do público presente 'Princesas e Heróis' tentam desvendar as artimanhas criadas pelo vilão que quer acabar com os finais felizes. ‘Princesas e Heróis’ tem texto e direção de Fred Trotta, que também assina a coreografia com Anna Paula Guimarães.

Charada, o grande vilão dos quadrinhos do Batman, descobriu um jeito de destruir a magia das histórias infantis, acabando com os finais felizes. E ninguém mais, ninguém menos que o próprio Batman que, com a ajuda da princesa Branca de Neve, vai surgir nessa história para, juntos com personagens do mundo dos games e o público, descobrir as charadas antes dele atacar, e dar uma lição nesse vilão cheio de artimanhas.

Com muita música e uma interação incrível, que leva o público a descobrir cada pista deixada pelo Charada para que a trama prossiga, os personagens vão passar por diversas histórias de 'princesas e heróis' mostrando que juntos podem ser imbatíveis. Principalmente quando contam com um grande aliado: você!

Ficha Técnica:

Texto e Direção: Fred Trotta

Figurinos: Anna Paula Guimarães

Coreografias: Fred Trotta e Anna Paula Guimarães

Programação audiovisual: Larissa Guimarães

SERVIÇO:

Evento: Peça infantil Princesas e Heróis

Datas: 04 e 05 de maio

Horário: Sábado e Domingo, 16h

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 60min

Ingressos: Inteira - R$ 60 | Meia - R$ 30

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, Niterói