Dra Ana Sodré: alerta para a saúde em tempo de mudanças climáticas

Publicado 02/05/2024

Niterói - Para muitas pessoas, basta o tempo virar e os dias frios entrarem em cena para a saúde começar a pedir socorro — afinal, o risco de doenças respiratórias aumenta muito nessa época do ano. É o alerta feito por especialistas com relação às doenças respiratórias mais típicas do período.

A gripe (influenza), resfriado, sinusite, bronquite, alergias e pneumonia são algumas das mais frequentes, que acometem em sua maioria, idosos, crianças e pessoas com baixa imunidade. Todos os anos, este tem sido o principal causador de emergências da rede pública e privada com um aumento expressivo de pacientes, visto que a mudança de temperatura somada à baixa umidade do ar e ao aumento da poluição atmosférica atuam como uma espécie de gatilho para quem sofre com doenças respiratórias.

Esse cenário climático ainda pode levar a uma redução dos mecanismos de defesa do corpo. Segundo a diretora médica da Clínica Niterói e Epidemiologista, Dra. Ana Sodré, esses fatores quando não cuidados, podem contribuir para o agravamento de condições respiratórias e faz um alerta: "com a chegada do outono as temperaturas caem e precisamos lembrar as pessoas de pegar sol, colocar as roupas de frio muito tempo guardadas no sol, praticar atividades ao ar livre e manter-se hidratado", disse.

Para a médica, a higiene com banhos mais frequentes e a troca de roupas de cama, por exemplo, também favorece a saúde, visto que passar mais tempo em ambientes fechados ou com aglomerações, pode ser um facilitador à disseminação de vírus e bactérias.

A epidemiologista ressalta ainda que a automedicação deve ser evitada, mesmo quando os sintomas pareçam claros ao paciente. "Nada substitui a avaliação médica e um diagnóstico correto, caso haja algo mais grave atrasando o tratamento correto", finalizou.