Ralff Abreu à direita e Aide à esquerda: vitoria em competiçãoDivulgação/Ascom

Publicado 02/05/2024 18:21

Niterói - Ralff Abreu, niteroiense e ex-top 10 mundial, vice-campeão mundial pelo Brasil em 2017, conquistou, na noite desta quarta-feira, o título do torneio BT 10 disputado no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, evento com pontos no ranking mundial.

A conquista é a 14ª do circuito mundial da Federação Internacional de Tênis para o niteroiense e teve um sabor especial vencendo ao lado de seu aluno de 16 anos, André Aide, de 16 anos, também de Niterói (RJ)

Eles superaram a maratona de quatro jogos no mesmo dia, derrotando na final Cadu Niemeyer e Vinicius Possati por 6/2 6/3: "Poder jogar ao lado do meu aluno de 16 anos que é uma promessa, poder ajudar ele nos seus primeiros passos como profissional é especial. Estou muito feliz", disse Ralff que tem os patrocínios da Dropshot e com apoios da Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói, Dropshot e Spider Undergrip.

Ralff e Fialho voltam a jogar a partir desta sexta-feira no mesmo local em torneio BT 200 com premiação de US$ 15 mil (R$ 78 mil) e com mais de 200 pontos no ranking mundial.

Sobre Ralff Abreu

Ralff Abreu, nascido em Niterói, em fevereiro de 1983, foi tenista e começou no Beach Tennis em 2011. Tem 14 títulos a nível mundial ITF na carreira.

Em 2017, ao lado de Diogo Carneiro, teve seu melhor ano, alcançando o top 10 do ranking mundial. Foi campeão do ITF de João Pessoa (PB), Maceió (AL), Balneário Camboriú (SC), São Miguel do Gostoso (RN), foi vice-campeão em Guadalupe, Niterói (RJ), vice-campeão Mundial pela Seleção Brasileira por Equipes na Rússia, semifinalista do Mundial de Duplas em Cervia, na Itália.Em 2016 foi campeão Pan-Americano em Aruba e em 2017 venceu a Nations Cup, a Copa das Nações, contra a Itália, no mesmo país.

Em 2019 foi vice-campeão no ITF de Brusque (SC) e campeão no ITF de Niterói (RJ).