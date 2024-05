Painel de indicadores: mais um serviço lançado no Portal de Serviços de Niterói - Reprodução/Internet

O painel foi elaborado em conformidade com a Política de Atendimento, Proteção e Defesa do Cidadão da cidade (Decreto Municipal nº 14.201/2021). Os objetivos são ampliar canais de participação e envolver a população na gestão, no monitoramento e na avaliação dos serviços municipais.



A secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Isadora Modesto, enfatiza que esta iniciativa reflete o compromisso da administração pública municipal em promover uma gestão transparente e baseada em resultados.



“Ao criar este painel, o nosso foco mais uma vez foi o cidadão. Queremos o máximo de transparência, inclusão e inovação, porque acreditamos que são pilares que aprimoram o diálogo da sociedade com a Prefeitura de Niterói. Dessa forma, podemos desenvolver nossas ações e iniciativas de acordo com a necessidade da população. Nosso objetivo é continuar ampliando o acesso às informações sobre os serviços públicos”, destacou Isadora Modesto.



O recurso permite aos cidadãos a comparação das informações ao longo do tempo e pesquisas por órgão/entidade e por serviço. Para garantir a compreensão sobre os dados, o painel foi elaborado de maneira fácil e intuitiva. Marcelo Zander, subsecretário de Governo Digital (SSGD), pasta responsável pelo painel, afirma que a ferramenta será importante também para melhorar o atendimento na cidade.



"O monitoramento dos atendimentos vai permitir que os gestores das diversas pastas consigam monitorar a velocidade e qualidade dos seus atendimentos. É uma ação proativa de melhoria nos processos e, consequentemente, na prestação de um serviço cada vez melhor”, acrescentou Marcelo Zander.

Na página inicial do Portal de Serviços, o usuário encontrará o Painel de Indicadores na aba 'Destaques'. O painel tem três seções: Visão Geral, que apresenta os dados gerais do Portal de Serviços; Solicitações, com informações sobre solicitações e atendimentos dos serviços digitais; e Avaliações, que mostra dados sobre a satisfação dos usuários em relação aos serviços digitais.



Na lateral esquerda do Painel, dentro das seções de Solicitações e Avaliações, há três tipos de filtros disponíveis: Órgão/Entidade, que permite escolher entre os órgãos/entidades disponíveis na lista, podendo selecionar mais de um; Serviço, que também permite selecionar mais de um serviço disponível na lista; e Período, que permite selecionar o período desejado para visualização dos dados.