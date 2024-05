Corredor das Artes: espaço na sede da Prefeitura privilegia artistas da cidade - Divulgação/Ascom

Publicado 30/04/2024 18:13 | Atualizado 30/04/2024 18:14

Niterói – O artista Marcelo Sobral estreou, nesta segunda-feira (29), sua exposição “A arte digital de Sobral: primeiras impressões”, no Corredor das Artes na Prefeitura de Niterói. Com curadoria de Marcelo Espíndola, a mostra apresenta obras em pintura digital e dá destaque às preciosidades de detalhes e expressões que, segundo o artista, povoam seus sonhos.

O Corredor das Artes foi desenvolvido em 2021 pela equipe do Cerimonial da Prefeitura especialmente para ser apreciado por quem visita a sala de espera do gabinete do prefeito. “É uma forma de dialogarmos com a cultura e com os artistas da cidade, dando oportunidades. No lugar de um corredor árido, temos um espaço interessante e acolhedor que, além de tudo, ajuda a fortalecer os vínculos com pintores, fotógrafos, escultores e artistas em geral”, disse o prefeito de Niterói, Axel Grael.

Na exposição, Sobral explicou que as formas que utiliza são como sonhos, mas de uma matéria diferente e sempre em mutação. “É muito bom ter uma oportunidade como esta porque sabemos que pessoas muito importantes estarão vendo a minha obra. Os retratos estão no meu imaginário”, contou.

Sobral apresenta obras em pintura digital, com ênfase na preciosidade dos detalhes e precisão de expressões. Ele retrata personagens que sempre habitaram seus sonhos, traduzindo sua percepção da figura humana: torta, desproporcional, esquisita e sempre em mutação. “A trajetória artística de Marcelo Sobral é um exemplo de superação e coragem. Por conta de sua timidez e certa insegurança, seus trabalhos só ganharam vida e o merecido reconhecimento após serem expostos na Galeria Le Briones, em 2023. A exposição ‘A arte digital de Sobral: primeiras impressões’ convida a uma reflexão sobre temas universais com uma linguagem contemporânea e humana”, avaliou Marcelo Espíndola, curador da exposição.