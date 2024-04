Concertos na Imprensa: Programa Aprendiz realiza apresentação gratuita do Coro Aprendiz Musical e Coro Aprendiz Juvenil - Ale Gomes/Ascom

Concertos na Imprensa: Programa Aprendiz realiza apresentação gratuita do Coro Aprendiz Musical e Coro Aprendiz JuvenilAle Gomes/Ascom

Publicado 30/04/2024 07:30

Niterói - Na quarta-feira, 8 de maio, às 14h, a Sala Leila Diniz – que fica dentro do prédio da Imprensa Oficial (Rua Professor Heitor Carrilho, 81, Centro) – vai receber o Programa Aprendiz, que apresenta um espetáculo com suas turmas de aplicados e talentosos alunos. Desta vez sobem ao palco no projeto ‘Concertos na Imprensa’ os grupos de referência Coro Aprendiz Musical e o Coro Aprendiz Juvenil.



O Programa Aprendiz, que é um orgulho para Niterói e está em franca expansão – atende cerca de 9.500 alunos em todas as escolas da Rede Municipal de Educação – realiza esta primeira apresentação do ano e marca a volta dos eventos gratuitos do Aprendiz na Sala Leila Diniz. Esta série, que já tem tradição de 10 anos sendo realizada, oferece uma apresentação aberta a toda sociedade e demonstra como os alunos assimilam e reproduzem a arte musical que aprendem. O Coro Juvenil é uma novidade deste ano e é uma etapa do ciclo formativo em canto coral. Antes o ciclo começava no coro infanto-juvenil e seguia direto para o coro aprendiz; mas agora, com o novo coro juvenil, o Programa Aprendiz passa a oferecer um estágio intermediário – que contribui com o desenvolvimento e adequação do aluno.



"O Aprendiz Musical foi criado em 2001 e eu acompanho de perto desde 2013 o programa e vejo o trabalho realizado para superar as adversidades e transformar essa iniciativa em sinônimo de excelência. É um programa que oferece educação musical gratuita para mais de 10 mil crianças e jovens da rede municipal de Niterói, com canto coral, instrumentos de sopros, cordas e percussão, além de numerosas atividades complementares e de formação orquestral. Os resultados são surpreendentes, com a mudança de perspectiva para muitos jovens e o sucesso de talentos da nossa cidade, o que é motivo de orgulho para nós", afirma o prefeito Axel Grael.

Sob a regência de Miguel Torres, Fatima Mendonça e Leandro Campanate, os coros vão interpretar canções da Música Popular Brasileira – como “Berimbau” (Baden Powell e Vinicius de Moraes) e “Azul da Cor do Mar” (Tim Maia). A entrada é gratuita e sujeita à lotação.

O Coro Juvenil aplica as práticas de Canto Coral para adolescentes um pouco mais experientes, e foi criado para promover a formação e aprimoramento dos alunos – buscando desenvolver a integração social e o gosto pela música a partir da execução de um repertório diversificado, que inclui músicas eruditas e populares de várias nacionalidades e diferentes estilos e gêneros. Já o Coro Aprendiz Musical desenvolve práticas de Canto Coral para crianças e adolescentes com experiência e promove a formação e o aprimoramento dos alunos, utilizando a metodologia do Aprendiz.



SOBRE O APRENDIZ MUSICAL:



O Programa Aprendiz Musical é um dos maiores programas sociais de desenvolvimento por meio da arte do país. É uma iniciativa mantida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, em parceria com a Secretaria de Educação.



A missão do Aprendiz é promover a educação musical para crianças e jovens de até 24 anos de idade com aulas de iniciação musical, canto coral, instrumentos de sopros, cordas e percussão, além de numerosas atividades complementares e de formação orquestral.

O Aprendiz funciona nas escolas públicas da rede municipal da cidade e desenvolve atividades na Casa Aprendiz e no Conservatório de Música de Niterói. O Programa Aprendiz Musical está, há 23 anos, transformando vidas através da educação musical.



Repertório:

Coro Aprendiz Juvenil - Regência de Miguel Torres



1) Trenzinho do caipira-Heitor Villa-Lobos/Ferreira Gullar – Arr.: Roberto Anzai



2) Só quero um xodó-Dominguinhos – Arranjo.: Vilcimar Garcez Correa – Versão: Miguel Torres



3) Azul da cor do mar - Tim Maia – Arranjo.: Hipólito Ribas



4) Dias melhores-Rogério Flausino – Arranjo.: Iuri Correa





Coro Aprendiz Musical - Regência da Fátima Mendonça, 1ª parte



1) Vilarejo - Marisa Monte - Arranjo: Patrícia Costa



2) Aí que saudade d'oce - Vital Farias - arranjo: Eduardo D. Carvalho



3) Berimbau - Baden Powell e Vinícius de Moraes - arranjo: Márcio Carvalho



4) Jacksoul Brasileiro - Lenine - arranjo: André Protásio



5) Salve o Samba - Vinícius de Moraes/Tom Jobim/Dorival Caymmi/Zé Kéti





Coro Aprendiz Musical - Regência do Leandro Campanate, 2ª parte



1) Azul da Cor do Mar - Tim Maia – Versão: Paulo Moura



2) Pelo Tempo que Durar – Marisa Monte e Adriana Calcanhoto – arranjo.: Vicente Costa Nucci



3) Paira no Ar – Lucas de Paula/Noubar Sarkissian – arranjo.: Érico Alexandre



4) Vencedor – Marcelo Camelo – arranjo.: Augusto Ordine





Evento: Concertos na Imprensa com os grupos de referência Coro Aprendiz Musical e Coro Aprendiz Juvenil

Data: 08 de Maio

Horário: 14h

Duração: 80min

Local: Sala de Cultura Leila Diniz - Rua Professor Heitor Carrilho, 81 - Centro, Niterói

Valor: Entrada Gratuita - Sujeito a lotação