Guarda Municipal: reforço da Patrulha Escolar nas escolas da rede municipal de educação - Luciana Carneiro/Ascom

Guarda Municipal: reforço da Patrulha Escolar nas escolas da rede municipal de educaçãoLuciana Carneiro/Ascom

Publicado 26/04/2024 20:32

Niterói – Os agentes da Guarda Municipal iniciaram, nesta sexta-feira (26), o reforço da Patrulha Escolar nos arredores e em escolas municipais da cidade. Foram utilizadas as cinco novas viaturas cedidas pelo Ministério da Justiça. As equipes que têm treinamento especializado para realizar palestras sobre bullying e atendimentos em possíveis mediações de conflito percorreram cinco regiões da cidade: Zona Norte; Zona Sul; Centro; Região Oceânica e áreas de Jurujuba e Icaraí. De acordo com dados da Patrulha Escolar, em 2023 os agentes fizeram 5.646 visitas em escolas, com resultados positivos e aproximação com pais, professores e estudantes.

Além de dar apoio das 7h às 23h na segurança de alunos que fazem o Ensino de Jovens e Adultos, a patrulha vai orientar o ordenamento urbano no entorno das escolas. "A ampliação da Patrulha Escolar é mais um passo importante do Programa Escola Mais Segura, reforçando o patrulhamento e a sensação de segurança no entorno das unidades. A violência é algo que deve ser amplamente debatido na sociedade e a Rede Municipal de Educação está fazendo o seu papel, investindo em inteligência, monitoramento e no reforço da Cultura da Paz. Com esse programa, estamos reafirmando a escola como um lugar seguro”, destacou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

A Guarda Municipal iniciou o programa aumentando a presença nas escolas. Também foi criado um setor próprio de inteligência para lidar com a questão dos jovens e redes sociais. O objetivo é abastecer as equipes que estarão em contato com as escolas. O objetivo é prevenir e antecipar a mediação de conflitos. "Nossos agentes são treinados e têm uma bagagem para atuar com mediação de conflitos. As escolas também podem nos procurar para fazermos palestras sobre bullying, cidadania, drogas e outros temas que possam levar a algum ato violento. Estaremos sempre à disposição”, afirmou o inspetor geral da Guarda Municipal, Paulo Brito.

“Essa parceria com a Patrulha Escolar é muito importante. Eles se aproximam das crianças, conversam, dão dicas e ajudam nesse processo de construção de cidadania”, disse Patricia dos Santos Solares, diretora geral da Escola Dario de Souza Castelo.



A escola da rede municipal ou privada que quiser solicitar a realização de palestras pela Patrulha Escolar pode agendar através do e-mail p.e.gcmn@hotmail.com. Em caso de emergência, alunos, pais ou professores podem acionar a Patrulha Escolar através do número 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).