Alunos da rede municipal: formação em cidadania, ética e responsabilidadeDivulgação/Ascom

Publicado 26/04/2024 18:07

Niterói - Alunos do 5º ano das escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Niterói terão uma formação em cidadania, ética e responsabilidade durante o ano letivo de 2024. O anúncio foi feito durante o encontro do Fórum de Diretores, realizado ontem (25) na sede da Secretaria de Municipal de Educação.

A iniciativa será viabilizada após a adesão do município ao Programa Um por Todos e Todos por Um! Pela Ética e Cidadania (UPT), uma iniciativa da Controladoria Geral da União (CGU), em parceria com o Instituto Maurício de Sousa. O objetivo é mobilizar os alunos para diversos temas como ética, responsabilidade, autoestima, inclusão, bullying e respeito à diversidade.

O material didático que será apresentado para os estudantes terá formato físico e digital, com uma metodologia que utiliza a informação e a sensibilização para os objetivos propostos. A estratégia é desenvolvida através de vídeos, histórias em quadrinhos e jogos que poderão ser utilizados em sala de aula, biblioteca e outros espaços das escolas que estarão disponíveis na plataforma AVAMEC.

“A escola é um espaço fundamental para a construção do pensamento crítico e por isso temos estimulado a participação cidadã dos nossos alunos. Essa parceria com a CGU vai ampliar o debate de temas importantes, além de contribuir para a formação da cidadania e de uma sociedade mais justa e igualitária”, afirmou o secretário de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques.

“O programa tem sido utilizado por diversas redes estaduais, municipais, e até mesmo por escolas que nos procuram diretamente. O retorno que temos dos professores é bastante positivo, com relatos de turmas onde os alunos passaram a ser mais solidários e preocupados com os direitos uns dos outros”, concluiu o Coordenador do Núcleo de Ação e Ouvidoria e Prevenção à Corrupção da CGU, Lidiêmio Lima.