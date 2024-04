Espaço Ninho: Hospital Estadual Azevedo Lima ganha prêmio de Hospital Amigo da Mulher - Divulgação/Ascom

Espaço Ninho: Hospital Estadual Azevedo Lima ganha prêmio de Hospital Amigo da MulherDivulgação/Ascom

Publicado 25/04/2024 18:44

Niterói - O Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), que possui uma maternidade referência em partos de alto risco para Niterói e outros seis municípios da Região Metropolitana 2, foi agraciado com o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher 2024, concedido pela Câmara dos Deputados a instituições que se destacam com trabalhos ou ações que promovem o acesso e qualificação dos serviços de saúde da mulher.



A unidade, localizada no bairro do Fonseca, investe no atendimento humanizado e de excelência às mulheres antes, durante e depois do parto. No ano passado, a maternidade do HEAL passou por obras de reforma e modernização. Uma das ações diferenciadas para as parturientes é o Projeto Ninho, modelo que visa proporcionar um ambiente acolhedor e seguro para as mães e bebês, além de oferecer informações e orientações importantes para o cuidado com o recém-nascido.



Ao todo são 36 leitos, distribuídos por 12 enfermarias, além de novos consultórios, salas de exames, aparelhos e uma equipe multidisciplinar. As mulheres que dão à luz também têm acesso à sala de apoio à amamentação, espaço pensado para dar mais conforto e segurança às puérperas neste momento especial de conexão entre mães e filhos.



“Esse prêmio é o reconhecimento do trabalho realizado no Azevedo Lima por uma equipe dedicada a sempre fazer o melhor. Neste pouco mais de 1 ano em que a Fundação Estadual de Saúde assumiu a gestão do HEAL, tivemos a oportunidade de ver uma revolução na unidade, como a nova maternidade, que recebeu instalações modernas, acolhedoras e inovadoras, qualificando ainda mais a prestação de serviços de saúde da mulher na Região Metropolitana 2”, afirma o diretor do HEAL, Marcus Vinícius Dias.

O prêmio Dr. Pinotti é concedido desde 2010 a instituições indicadas por deputados federais e senadores. O HEAL foi indicado pelos deputados federais do Rio Janeiro Doutor Luizinho e Soraya Santos. A solenidade de entrega da premiação será no dia 29 de maio, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília. O prêmio leva o nome do médico ginecologista, professor universitário e político José Aristodemo Pinotti. Graduado pela Universidade de São Paulo (USP), foi autor de mais de 1.300 publicações, entre livros e artigos científicos. Foi deputado federal por três mandatos e dedicou esforços a melhorar o acesso à saúde pública e o atendimento à população, em especial a feminina. Faleceu em julho de 2009, aos 74 anos.