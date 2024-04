Vilmar Berna: homenagem de Axel Grael - Divulgação/Ascom

24/04/2024

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, homenageou o jornalista e ambientalista Vilmar Berna, ex-diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, colocando o seu nome na UMEI que foi criada no bairro de Jurujuba, que atenderá a demanda infantil no bairro.

No decreto no 15.370/2024, o prefeito afirma que Berna foi um defensor da sustentabilidade e do patrimônio ambiental de Niterói e do mundo. “Procurou fazer um jornalismo potente no combate ao desenvolvimento predatório das riquezas naturais”, destacou.

O jornalista, escritor e ambientalista Vilmar Sidnei Demamam Berna morreu aos 64 anos, no Rio de Janeiro. Nascido em outubro de 1956, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Vilmar morava em Jurujuba, em Niterói. Vilmar participou da fundação de várias organizações da sociedade civil dedicadas às lutas ambientais, entre as quais se destacam a Univerde, em 1980, em São Gonçalo; os Defensores da Terra, em 1984, na cidade do Rio de Janeiro; e a Rede Brasileira de Informação Ambiental (REBIA), em Niterói. Muito reconhecido por seu trabalho como ambientalista, Vilmar tornou-se, em 1999, um dos brasileiros a receber o Prêmio Global 500 da ONU.

O prêmio foi entregue no Japão, pelo então imperador Akihito. Na ocasião, o protocolo da cerimônia impedia que os premiados falassem com o imperador japonês. Contudo, diplomatas presentes no evento contam que, após receber o prêmio, Vilmar fez um discurso sobre a política japonesa de caça às baleias.

A organização do evento tentou interromper a fala de Vilmar, mas o próprio imperador pediu que continuasse e chamou seu interprete. Ao final, o imperador disse que iria se informar sobre os dados e conversar com seu primeiro ministro.

Berna foi diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro em duas gestões, e membro da Comissão de Ética do Sindicato, sempre pautando o Meio Ambiente como uma prioridade. Inspirado em suas ideias, e com sua ativa participação, o Sindicato lançou o Prêmio Nacional de Jornalismo Ambiental, com apoio da Prefeitura de Niterói.



O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro agradece e destaca o decreto do prefeito Axel Grael por esta homenagem ao jornalista e ambientalista Vilmar Berna.