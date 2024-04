Originais do Charme: shows na rede Sesc e lançamento de documentário online - Bisanca Rodrigues/Ascom

Publicado 22/04/2024 19:41

Niterói - Única companhia de Dança Charme tradicional do Brasil e que se propõe a manter ativa o gênero consagrado nos bailes das décadas de 1980 e 1990, os Originais do Charme completam dez anos em grande estilo. Para começar, a trajetória do grupo, formado por artistas entre 45 e 60 anos, os “Cascudos” – como são chamados os dançarinos de Charme mais veteranos - será contada no documentário “Originais do Charme – Na Área” (nome também do seu primeiro espetáculo). O lançamento foi neste dia 22 de abril e está disponível no Youtube e no Instagram.

Nos palcos, retoma o consagrado show, que fará um tour comemorativo por dez teatros da rede Sesc Rio, no projeto “O Corpo Negro”, de 26 de abril a 24 de maio. Na ordem, serão contempladas as unidades de Valença, Ramos, Niterói, São Gonçalo, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Barra Mansa, Centro Cultural Sesc Quitandinha, Nova Friburgo e Teresópolis. Além disso, já se prepara para um novo projeto no teatro, que será lançado no segundo semestre: “Flashblack”, que fará um passeio por grandes clássicos da primeira geração dos bailes, nas décadas de 1980 e 1990.

"Frequentamos bailes, temos muitos alunos em turmas de Dança Charme, e percebemos ser clara essa necessidade de um projeto de dança que representasse os cascudos, os dançarinos da geração pioneira do Charme. Eles foram responsáveis pela popularização do gênero. Buscamos agora nos fortalecer como grupo num esforço genuíno para a sua profissionalização. Por isso, queremos resgatar esse período como forma de registro cultural/artístico. Não existe hoje ninguém no Rio de Janeiro que se proponha a fazer algo do tipo em versão de espetáculo. O Charme Carioca difundido pelos corpos periféricos, elegantes e dançantes de seus próprios personagens originários", exalta Marcus Azevedo, coreógrafo, pesquisador, diretor geral da companhia e uma das maiores referências em Dança e Cultura Charme no Brasil.

Oportunidade

O projeto foi muito além dos palcos. Ao longo do tempo, tornou-se um gerador de oportunidades para os seus integrantes, que se profissionalizaram e hoje muitos atuam como instrutores de Dança Charme. "A companhia hoje é muito mais do que somente se apresentar em espetáculos ou estar presente juntos curtindo um baile de Charme. Eles pensaram para além disso e fizeram esse benefício que a dança e a cultura trouxeram para eles se multiplicar, levando isso para mais pessoas e trabalhar os lugares onde a Dança Charme faz muito bem: a autoestima, a saúde, o combate à depressão. É uma dança leve, então muitas pessoas optam pela Dança Charme para fazer conexão com novas amizades, perder peso, movimentar o corpo. E esse corpo charmeiro é muito mais gostoso de dançar", reforça Marcus

Raiz de um estilo sempre atual

Os Originais do Charme é uma companhia de dança composta por dançarinos charmeiros entre 45 e 60 anos, sob a direção e coreografia de Marcus Azevedo e Eduardo Gonçalves, que vai apresentar seu primeiro espetáculo de Dança Charme. As coreografias são clássicas - raras nos bailes de hoje, que recebem interferências de vários estilos mais urbanos e cruzados com outras referências -, resultado de ampla pesquisa sobre os passos, os trajes e o repertório dos primeiros bailes. "Pensamos em tudo com muito respeito à Cultura Charme e a esses dançarinos e dançarinas, que iniciam um novo momento, uma nova forma de apresentar o seu legado, o que ajudaram a construir e mostrar que a idade não é uma barreira. Essa construção segue em curso, se renovando com toda força. E só eles podem contar essa história e são pioneiros mais uma vez", destaca Marcus. A iniciativa surgiu pela necessidade de preservação dessa memória, mas conectada também a outras matrizes culturais, como o samba e as danças latinas, e tem ganhado projeção nacional.

"Falar dos Originais do Charme é falar sobre o iniciar da Dança Charme, pois a companhia faz esse resgate de um lugar onde tudo começou e a preservação de toda a sua cultura. E completar 10 anos representa um marco disso tudo", conta Eduardo Gonçalves.



SERVIÇO:



03/05, às 19h – Niterói – Teatro Sesc (Rua Padre Anchieta, 56. Centro de Niterói)

04/05, às 17h – São Gonçalo – Teatro Sesc (Avenida Presidente Kennedy, 755. Estrela do Norte)

Direção Geral: Marcus Azevedo

Direção Artística e Coreografia: Marcus Azevedo e Eduardo Gonçalves

Produção Executiva: Himiny

Elenco: Aline Vasconcelos, Déia Cris, Andrea Gomes, Eduardo Costa, Claudia Perelli, Cristiano Guedes, Deise Cris, João Pedro da Albino, Jucilene Silva, Lucia Virgílio, Lula Santos, Marcelo Sales, Roberto Junior Baia e William Ribeiro.

Figurinista: Angélica Grativol

Técnico de Luz: Bru trindade

Técnico de Som: Eduardo Gonçalves

Assessoria de imprensa: Carlos Pinho

Duração: 50 minutos

Gênero: dança

Classificação etária: Livre