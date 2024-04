Escola de Governo e Gestão: aniversário de sete anos - Reprodução/Ascom

Publicado 19/04/2024 16:57

Niterói - A Escola de Governo e Gestão (EGG) de Niterói, vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), completou sete anos de existência em abril. Criada com o objetivo de apoiar o desenvolvimento dos servidores municipais, a Escola já acumula mais de 9,2 mil certificações emitidas, um programa de pós-graduação em Gestão Pública Municipal, um Laboratório de Inovação e um Plano de Capacitação específico para a necessidade dos agentes da Prefeitura.



“É um orgulho ver como a Escola de Governo e Gestão de Niterói vem se fortalecendo e sendo reconhecida como uma referência nacional no desenvolvimento de formações de qualidade ao longo desses sete anos. As escolas de governo têm um papel fundamental no desenvolvimento do desempenho de servidores públicos, o que se reflete da melhoria dos serviços prestados à população, o que é o objetivo final. Focar nos servidores deve ser uma premissa para quem atua numa gestão voltada para resultados. A gestão pública é feita de pessoas para pessoas”, destacou Isadora Modesto, secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão.



A escola foi criada em 2017 como uma das medidas da Política de Desenvolvimento de Servidores, no âmbito do Plano Niterói Mais Resiliente, com o objetivo de oferecer formações focadas em temas relativos a governo e gestão, com ênfase na administração municipal. Desde então, a EGG já realizou 139 cursos presenciais, 70 cursos on-line na plataforma, bem como jornadas pensadas para melhor execução de rotinas e funções administrativas específicas da Prefeitura. Além disso, como o respeito às diferenças é um valor da gestão municipal de Niterói, foi criada uma Campanha de Inclusão e Diversidade da Prefeitura com diversas cartilhas informativas sobre as temáticas LGBTQIA+, capacitismo, gordofobia, sexualidade e questões raciais.



Atuando na Diretoria Financeira na Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), o servidor André Marques é integrante da Rede Planit e acumula uma série de formações pela plataforma da EGG. André já concluiu a Capacitação do Plano de Metas 2024, as Jornadas Embarque na Prefeitura e de Certificação dos Agentes da Rede de Orçamento, e o curso sobre o e-Ciga. Ele conta como a Escola ajudou no seu desenvolvimento profissional.



“Acredito que essas capacitações me ajudaram muito para entender toda metodologia e o processo de funcionamento dos sistemas da Prefeitura na área que vou trabalhar e na imersão pela SEPLAG, além de acrescentar novos conhecimentos para o meu desenvolvimento profissional”, enfatiza André.



Neste ano, a EGG ofertou o segundo curso presencial sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos, “Como aplicar a NLLC em Niterói”, certificando mais de 200 servidores. A previsão é de que ainda em 2024 sejam lançadas mais Jornadas de Aprendizagem, realizados aproximadamente 18 cursos de extensão tanto presenciais quanto à distância e ações que ampliam o alcance do projeto da Campanha de Diversidade.



A diretora da Escola de Governo e Gestão de Niterói, Grazielle Gomes, enfatiza que desenvolver os conhecimentos e as habilidades das equipes da Prefeitura é essencial para a eficiência, a transparência e a qualidade dos serviços prestados à população.



“Na Escola de Governo e Gestão de Niterói e no Laboratório de Inovação, buscamos oferecer formações e ferramentas que promovam a constante atualização e o desenvolvimento de competências necessárias para enfrentar os desafios da administração pública. Estamos comprometidos em impulsionar a gestão, capacitando nossos servidores para que estejam sempre prontos para enfrentar as demandas atuais e do futuro”, disse Grazielle.