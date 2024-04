Caminho Niemeyer: local da capacitação para profissionais de turismo - Divulgação/Ascom

Publicado 18/04/2024 19:14

EMBRATUR PROMOVE WORKSHOP PARA CAPACITAR PROFISSIONAIS DO TRADE TURÍSTICO DE NITERÓI

Niterói - O workshop ”Experiências Turísticas e a Competitividade Internacional”, capacitação destinada aos profissionais de turismo em Niterói, está sendo promovido pela Embratur -- em parceria com a Niterói Empresa de Lazer e Tursimo (Neltur) -- e já está com as inscrições abertas. Acesse o link https://bit.ly/workshopniteroiembratur e inscreva-se gratuitamente. As vagas são limitadas a 100 inscrições, e os interessados podem se inscrever até o dia 9 de maio.

A capacitação, começará àss 13h45min, com término às 18h, no auditório da Fundação Oscar Niemeyer, no Caminho Niemeyer, um dos principais pontos turísticos da cidade.

Segundo André Bento, da Neltur, "o workshop marcará o início de um trabalho integrado com a Embratur, a instituição de maior importância quando se pensa Niterói propagada como destino turístico internacional mundo afora. O workshop é apenas a primeira das muitas ações que a Embratur e a Neltur colocarão em prática, após a Assinatura do Protocolo de Cooperação entre a Embratur e Niterói, em Fevereiro”, afirmou. Bento.

“Trabalhar com profissionais que pensam o turismo da cidade o tema Experiências Turísticas e a Competitividade Internacional, só vem consolidar Niterói com uma cidade, cada dia mais preparada para ser divulgada internacionalmente. Além disso, uma capacitação como esta demonstra quão engajada está a governança local, que dedicou à pasta um olhar prioritário pensando o turismo nos seus vários aspectos. Desde todo o ordenamento e a organização da infraestrutura da cidade, trabalhando sua cultura e dando ênfase, através de suas inúmeras obras, a fatores preponderantes para que Niterói seja reconhecida internacionalmente como um bom destino turístico. Esta atividade econômica é tão importante, principalmente quando se é notabilizada também pelas iniciativas em prol do ecoturismo, devido à preservação de suas áreas verdes e, sobretudo, explorando a economia do mar em iniciativas que unem várias secretarias municipais. Elas trabalham coesas num único propósito, de tornar Niterói cada dia melhor para seus moradores e, assim consequentemente, um destino turístico dos melhores diante do trade turístico nacional e internacional", explicou Bento.

"Como gestor do turismo em Niterói estou inserido neste trabalho e procuro, da melhor forma, criar sempre uma atmosfera cada dia mais propícia àqueles que pensam a cidade -- ainda mais linda e preparada para os turistas, seja do Brasil ou do mundo”, finalizou ele.

A Fundação Oscar Niemeyer, é uma das edificações do Caminho Niemeyer, conjunto de obras do renomado arquiteto Oscar Niemeyer, em Niteroi, localizado na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n, Centro, Niterói – RJ – Brasil.