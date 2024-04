Cidade de Niterói: com serviços essenciais de saúde funcionando no feriado - Reprodução/Iinternet

Publicado 18/04/2024 18:59

Niterói - As unidades de saúde com atendimento de urgência e de emergência da Prefeitura de Niterói funcionarão 24 horas por dia durante o ponto facultativo desta segunda-feira (22) e feriado na terça-feira (23). A informação é da Secretaria Municipal de Saúde.

Os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho, Psiquiátrico de Jurujuba, Unidade de Urgência Mário Monteiro e os Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca. As equipes do Samu estarão de prontidão com sua frota completa.

Também estarão com funcionamento normal a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI), o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas e os serviços de Residência Terapêutica (SRT).

Já as Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde e unidades do Programa Médico de Família não abrirão na segunda e retornarão às atividades ambulatoriais nesta quarta-feira (24).