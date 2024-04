Focus Cia de Dança: espettáculo "Carlota" com duas únicas apresentações - Leo Aversa/Ascom

Focus Cia de Dança: espettáculo "Carlota" com duas únicas apresentaçõesLeo Aversa/Ascom

Publicado 18/04/2024 11:26

Niterói - A Focus Cia. De Dança faz uma curta temporada de 26 a 28 de abril, no Theatro Municipal de Niterói, com o seu mais recente espetáculo “Carlota”. Na apresentação, a Cia traz mais uma vez, a potência do movimento contemporâneo que é uma das marcas dos seus trabalhos. Ao criar “Carlota”, Alex Neoral presta homenagem às suas mestras (Regina Sauer, Giselle Tápias, Deborah Colker e Carlota Portella) e também investiga e propõe novas possibilidades do bailar austero somado às composições do genial bandoneonista Astor Piazzolla.



“Carlota” pincela da matriz do tango, poucas referências diretas, e quando aparecem, as ressignifica em sequências únicas que são aplicadas em diálogos entre os corpos dos oito bailarinos no palco. A passionalidade não está no clichê e nas imagens óbvias que lembramos das famosas e apaixonantes danças de casais, e sim na força da mistura dessa envolvente música com os vigorosos movimentos da Focus. No vértice está presente o drama do abandono, característica indissociável do principal convidado da cena: o “señor” tango. Os oito bailarinos se encontram em composições em grupos, quintetos, quartetos, solos e também danças a dois. Aproveitando as nuanças musicais de Piazzolla, Neoral constrói um espetáculo rico sonoramente, onde se tem espaço para cenas mais dramáticas à cenas mais brilhantes, sempre tendo presente a atitude forte que esse encontro proporcionou.



A COMPANHIA



Com 26 obras e 16 espetáculos em seu repertório, a Focus Cia de Dança se consagrou através das críticas especializadas e sucesso de público. Apresentou-se em mais de 100 cidades brasileiras e levou sua arte para países como Colômbia, Bolívia, México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha e Panamá.



Em 2023 estreou “Carlota”. Em 2021, estreou o primeiro espetáculo infantil da Cia, “Bichos Dançantes.. Em 2020 lançou “Corações em Espera”, criação do grupo, que foi exibida ao vivo pelo Youtube e indicada ao prêmio APCA na categoria criação, ficando em cartaz por 17 semanas. Em 2019 ganhou o 1o Prêmio Cesgranrio de Dança com a coreografia Keta do espetáculo “Still Reich” e teve seu elenco indicado ao prêmio APCA durante a temporada na capital paulista. Ainda naquele ano recebeu a indicação de melhor coreografia para “Focus Dança Bach” pelo 2o Prêmio Cesgranrio de Dança, além de melhor bailaria para Marina Teixeira e melhor bailarino para José Villaça. Em 2017 se apresentou na última edição do Rock In Rio, ao lado de Fernanda Abreu. Em 2016 recebeu a Comenda da Ordem do Mérito Cultural, do Ministério da Cultura, maior condecoração da cultura brasileira.



Com o espetáculo “As Canções Que Você Dançou Pra Mim”, já ultrapassou a marca de 300 apresentações, recebeu diversas indicações a melhor espetáculo do ano, por sua criatividade e originalidade. Em 2012 foi escolhida, através da seleção pública do Programa Petrobras Cultural, a receber o patrocínio durante três anos para desenvolvimento de suas atividades, dando início a uma parceria de manutenção. Mais de um milhão de espectadores já se encantaram com a poesia e a capacidade técnica lapidadas nas coreografias inovadoras de Alex Neoral e nos movimentos precisos de seus bailarinos.



A EQUIPE



Direção artística e coreografia: Alex Neoral

Direção de produção e gestão: Tatiana Garcias

Produção Executiva: Giselli Ribeiro e Náshara Silveira

Coordenação de Projeto: Taísa Diniz

Cenógrafa: Natália Lana

Figurinos: Maria Osório

Confecção de Figurinos: Jacira Garcias e Lucas Pereira

Iluminação: Anderson Ratto

Direção de Palco: Pedro Junior

Programação Visual: Bárbara Lana

Fotos: Leo Aversa

Assessoria de Imprensa: Mônica Riani

Assessoria de Redes Sociais | Gestão de Tráfego: GuiiuG Comunicação

Dançado com: Bianca Lopes, Carolina de Sá, Cosme Gregory, Letícia Tavares, Lindemberg Mallí, Iure de Castro, Paloma Tauffer, Vanessa Fonseca e Wesley Tavares

Co-produção: Festival Quartiers Danses

Patrocinadora da Cia: Petrobras

Realização: Neoral Garcias Produções Artísticas

SERVIÇO



Evento: “Carlota”

Datas: 26 a 28 de abril

Horário: 20h (sexta) | 18h (sábado e domingo)

Duração: 65 min

Classificação etária: 12 anos

Ingresso: R$ 40,00

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro, Niterói - (21) 3628-6908