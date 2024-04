Bistrô MAC recebe o bartender sul-coreano Leo Seo

Leo Seo; masterclass no Bistrô MAC neste domingo - Divulgação/Ascom

Leo Seo; masterclass no Bistrô MAC neste domingoDivulgação/Ascom

Publicado 17/04/2024 19:02

O Bartender sul-coreano Leo Seo, famoso na Netflix e responsável pelo Jangsaeng Healthy Bar, em Seul, desembarca em Niterói para uma apresentação, seguida de masterclass, no Bistrô MAC, no domingo, dia 21 de abril.

Quem quiser assistir a apresentação, que vai acontecer das 14h às 16h, deve fazer reserva no Bistrô. Já para participar do masterclass, que será realizado das 16h às 18h e será gratuito, basta fazer a inscrição também no local.

Essa é a primeira vez do bartender no Rio de Janeiro e a apresentação será exclusiva em Niterói. Os drinques preparados por Leo Seo redefinem o conceito de coquetelaria, unindo a filosofia coreana de bem-estar e longevidade, com ingredientes naturais.