Escuta 'Geek' junto ao setor cultural da cidade: aconteceu na última terça-feira - Maria Menezes/RING

Publicado 17/04/2024 11:24

Niterói - Com o objetivo de promover um debate sobre a cultura geek em Niterói e as necessidades do setor acerca da Política Nacional da Lei Aldir Blanc (PNAB), aconteceu nesta terça-feira (16) a etapa de escuta junto ao setor cultural da cidade. Na ocasião, o presidente da Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Rio de Janeiro (RING) e especialista em Games e Sociedade, Márcio Filho, participou da ação abordando diversos temas relacionados à cultura geek, jogos eletrônicos, aspecto cultural, educacional, geração de emprego e renda, entre outros.

Niterói é a terceira cidade mais geek do Brasil, de acordo com um levantamento feito pela Amazon no mesmo ano. O estudo ranqueia as dez cidades que mais consumiram produtos geeks nos anos de 2018 e 2019, com base na análise de dados de vendas de cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes.

Márcio participou da conversa e abordou a importância de ações concretas para o futuro do setor: “Momentos como esse, de escuta pública especializada, são fundamentais para a construção de políticas públicas que sejam eficientes. Com a recente aprovação do Marco Legal dos Games pela Câmara dos Deputados, ver municípios como Niterói, que tem sido vanguarda na construção de políticas culturais avançadas, já debatendo os temas da cultura geek, nos mostram como é possível a atuação da sociedade civil organizada, poder público e agentes privados para produzir os melhores efeitos para a população”, afirma.

A Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Rio de Janeiro (RING) representa cerca de 70 empresas do setor, um mercado total de cerca de quatro mil trabalhadores no estado do RJ, além de atuar em parceria e pesquisa junto a 10 instituições de ensino superior. Márcio tem uma trajetória sólida na área, que abrange mais de duas décadas, destaca-se pelo seu engajamento social em defesa de políticas públicas voltadas para o setor de jogos, como na participação ativa na aprovação do Marco Legal dos Games. É especialista em Games e Sociedade, e atua diretamente no desenvolvimento de tecnologias enquanto potencializadoras da educação e cultura.

O evento aconteceu na Casa Cultura É um Direito, subsede da Secretaria Municipal das Culturas de Niterói (SMC).