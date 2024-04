Prefeito Axel Grael: anunciando o investimento em revitalização de comunidades em Niterói - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 16/04/2024 09:38 | Atualizado 16/04/2024 09:39

Niterói - Moradores de 10 comunidades de diferentes bairros de Niterói serão beneficiados com obras de urbanização O prefeito Axel Grael assinou segunda-feira (15), a ordem de início das intervenções. Serão cerca de R$ 170 milhões de investimentos em novas estruturas de drenagem, pavimentação e contenção de encostas para melhorar a qualidade de vida dos moradores. A previsão é de que as obras sejam entregues em um prazo de 11 meses. As obras acontecerão nas seguintes comunidades: Maceió; Caniçal; Souza Soares; Grota; Igrejinha; Bonsucesso; Mineirinho; Caranguejo; Barreira e Monan.

De acordo com o prefeito Axel Grael, as intervenções serão importantes para melhorar a qualidade vida dos moradores e para aumentar a resiliência da cidade. "Estamos aqui falando de intervenções importantes que têm uma expectativa muito grande. É importante falar que todas essas ações que estamos tomando há mais de 10 anos contribuem para a resiliência de Niterói. Sejam obras de contenção de encostas, sejam ações de reflorestamento de encostas, drenagem de encostas ou das partes planas da cidade e pavimentação”, explicou o prefeito.

As comunidades vão receber obras de pavimentação de vias, acessos e escadarias, além da revitalização de áreas de convívio, que serão equipadas com itens de lazer para jovens, adultos e idosos. Haverá ainda a implementação e a complementação de sistemas de drenagem, e a instalação de pontos de coleta de lixo. Estão previstas também a restauração e a instalação de novos pontos de iluminação em LED, contenção de encostas com solo grampeado e a implementação de paisagismo.