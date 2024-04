I Encontro do Curso Leitura e Escrita na Educação Infantil: Niterói no programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada - Divulgação/Ascom

Publicado 15/04/2024 14:37

Niterói - A Secretaria Municipal de Educação de Niterói (SME) promoveu neste sábado (13) em sua sede o primeiro encontro do curso “Leitura e Escrita na Educação Infantil” (LEEI). A inciativa faz parte de um conjunto de ações que integram o programa “Compromisso Nacional Criança Alfabetizada”, lançado em 2023 pelo Governo Federal. O objetivo é garantir, em regime de colaboração entre União, estados, Distrito Federal e municípios, o direito à alfabetização de todas as crianças no país.



Niterói foi escolhida para ser um dos polos de formação, abrangendo uma região que compreende os municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Maricá e Rio Bonito. A meta anunciada pelo Ministério da Educação (MEC) é que, até 2026, 100% dos alunos de todas as escolas públicas estejam alfabetizados ao final do 2º ano do Ensino Fundamental, conforme o previsto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).



De acordo com o Secretário de Educação e Presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói, Bira Marques, ao assumir esse compromisso, o município demonstra que o projeto educacional, buscando desenvolver a leitura e a escrita na Educação Infantil, é uma prioridade.



“Em Niteroi nós criamos, em parceria com a UFF, o Programa de Alfabetização, Leitura e Autoria para a Valorização das Redes de Aprendizagens, o P.A.L.A.V.R.A., que integra a politica educacional "Uma Rede Inteira pela Alfabetização e Inclusão”, na qual estamos trabalhando em conjunto com prioridade. Estamos investindo em formação continuada dos profissionais, e também teremos universitários atuando nas escolas para auxiliar neste processo. Essa força-tarefa irá garantir a construção do saber, a aprendizagem e o direito da criança à alfabetização”, pontuou Bira.



A aula inaugural foi ministrada pela professora Silvia Barbosa, da Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio), que abordou a função social da leitura e da escrita.



“Os alunos nessa fase não têm a obrigação de ler e de escrever, mas a oportunidade de se encontrarem com as possibilidades da leitura e da escrita. Há várias situações práticas na Educação Infantil que vão incluindo a criança e, com isso, ela vai ampliando a sua visão de mundo. A gente entende que o principal modo de fazer isso é através do contato com a literatura, com o professor lendo para elas e também se encantando com as histórias”, disse Silvia.



A Diretora da Casa da Avaliação e Formação (CAF) e articuladora do Programa Nacional da Criança Alfabetizada em Niterói, Renata Ferman, destaca que o projeto do MEC valoriza experiencias anteriores e o protagonismo dos municípios.



“O LEEI é uma importante ação do MEC, que se articula com a política de formação da Rede Municipal de Niterói. A nossa política tem o objetivo de qualificar, cada vez mais, o trabalho pedagógico, potencializando as boas práticas que já ocorrem nas nossas Unidades de Educação”, afirmou.

Em junho de 2023, o MEC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio (INEP) divulgaram a pesquisa "Alfabetiza Brasil", realizada com professores e especialistas da área de alfabetização. Os resultados contribuíram para definir que uma criança alfabetizada no Brasil é aquela que, dentre outros aspectos, consegue ler e localizar informações em pequenos textos formados por períodos curtos e escrever sobre a vida cotidiana.