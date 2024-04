Niterói Solidária: entrega de alimentos - Alex Ramos/Ascom

Publicado 13/04/2024 08:57

Niterói - Duas entidades cadastradas em chamamento público pelo Programa Niterói Solidária, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, receberam, nesta sexta-feira (12), 30 kits com alimentos para doação a famílias em situação de vulnerabilidade social. A Casa Atípica e o Instituto de Beneficência Somos Valentes (Ibesva) receberam cada uma 15 kits com 11 quilos de mantimentos de significativo valor nutricional. Os alimentos serão entregues a moradores do Fonseca e do Centro.

"O Programa Niterói Solidária é um sistema onde a população doa e a gente cuida da logística para que os alimentos cheguem a quem mais precisa. Temos hoje cerca de 40 instituições cadastradas que recebem, de tempos em tempos, essas doações. Estamos terminando a primeira etapa das doações. Vamos começar a segunda etapa com a arrecadação em pontos de diversos locais da cidade, em eventos culturais, esportivos, e nos próprios espaços da administração municipal. Nossa ideia é ampliar a quantidade de kits doados", explica o secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Niterói, Luciano da Cruz Mendonça.

Os kits recebidos pela Ibesva serão entregues a famílias que moram na região do Centro, nos morros do Estado, Chácara e Arroz, segundo o voluntário da ONG Nilton de Oliveira Martins.

"A gente faz uma escolha difícil, porque são muitas famílias ajudadas que precisam deste alimento. Tentamos sempre privilegiar quem mais precisa e buscamos diversificar a cada doação para que todos sejam em algum momento contemplados. O ideal seria podermos distribuir os alimentos a todos sempre, mas dependemos das doações e damos prioridade para quem está em situação mais vulnerável”, conta Nilton de Oliveira Martins.

A Casa Atípica é uma instituição sem fins lucrativos que tem como principal objetivo o tratamento multidisciplinar gratuito às pessoas com deficiência na região do Fonseca. Os alimentos recebidos pela ONG serão repassados às famílias atendidas.

"A alimentação é uma necessidade de todos. Por isso, faremos a distribuição dos kits para as famílias com pessoas com deficiência que participam dos tratamentos conosco, mas também para outras famílias em situação de necessidade que moram perto da sede do nosso projeto", reforça Manuele Rocha, diretora da Casa Atípica.

O programa Niterói Solidária foi criado no auge da pandemia de Covid-19 para concentrar doações de alimentos e itens de higiene para as pessoas que mais precisam. As ações do Niterói Solidária são coordenadas voluntariamente pela primeira-dama do município, Christa Vogel Grael. As doações para o Niterói Solidária devem ser feitas diretamente na sede da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, na Rua Prof. Plínio Leite, 86-168 (Caminho Niemeyer), de segunda a sexta, das 9h às 17h. São aceitos alimentos não perecíveis.