Peça As Loucas de Copacabana: em cartaz este final e semana em Icarai - Divulgação/Ascom

Publicado 12/04/2024 16:14

Niterói - A comédia As Loucas de Copacabana, de Gugu Olimecha com direção de Pia Manfroni, passará em curta temporada em Niterói, nos dias 13 e 14 de abril, no Teatro Eduardo Kraichete, em Icaraí.

As Loucas de Copacabana é uma hilária comédia de erros e acertos, um vaudeville moderno com situações inesperadas que acontecem com um casal. A ação se passa na década de 90 e é ambientada num apartamento no bairro de Copacabana. A trama apresenta um final surpreendente!

O elenco conta com os atores Narjara Turetta, Guilherme DelRio, Rose Scalco, Danton Lisboa e Nil Neves. O espetáculo mostra um triângulo amoroso recheado com situações mais inusitadas que se possa imaginar.

A peça será apresentada às 20h nos dois dias, a classificação etária é 14 anos, os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada) e o Teatro Eduardo Kraichete fica na Av. Roberto Silveira, 123 em Icaraí. Mais informações pelo telefone (21) 96538-3535.