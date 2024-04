Prefeito Axel Grael, na Fira Barcelona: Niterói sediará feira internacional de economia do mar - Divulgação/Ascom

Publicado 12/04/2024 14:22

Niterói - O Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, será palco, na primeira semana de dezembro, da feira "Blue Economy" (economia do mar), promovida pela Fira Barcelona, que anualmente realiza o Smart City Expo World Congress, maior congresso do mundo sobre cidades inteligentes. Nesta sexta-feira (12), na Espanha, o prefeito Axel Grael fechou a parceria, que prevê exclusividade para Niterói.

"Estamos incrementando o calendário anual de eventos de Niterói, com objetivo de estimular toda a cadeia produtiva do turismo, aquecendo também os setores de comércio e serviços, gerando empregos e oportunidades. Niterói tem uma forte relação com o mar, na economia, no esporte e na cultura. Temos tudo para realizar um grande encontro", disse Grael, lembrando que a Fira Barcelona promove, em todo o mundo, alguns dos principais congressos e exposições em setores como tecnologia, gastronomia e moda, entre outros.

Ricard Zapatero, diretor da Fira Barcelona ressaltou que, com o evento, Niterói vai se posicionar como capital da economia do mar. "A cidade tem potencial para atrair empresas e atividades ligadas ao mar. Com este congresso, os olhos do setor estarão voltados para a cidade, abrindo oportunidades para a economia local", disse Zapatero.

Em Barcelona, Axel Grael também participou do lançamento da Plataforma Cidades com o Oceano, da Unesco. O prefeito falou sobre as experiências de Niterói e representou os municípios brasileiros, como vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos.

"O Oceano é fundamental para o desenvolvimento econômico e social das cidades, sobretudo, costeiras. Em Niterói, por exemplo, investimos no saneamento básico e em iniciativas como a dragagem do canal de São Lourenço, iniciativas imprescindíveis para a geração de negócios e empregos em setores como pesca, indústria naval e turismo", disse Axel Grael, que foi à Barcelona acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite, e do presidente da Neltur, André Bento.

O prefeito participou do evento a convite da Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica, liderada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações – Coordenadoria de Geociências, Antártica e Oceano (MCTI/CGOA), Unesco Brasil e pela Universidade Federal de São Paulo – Programa Maré de Ciência, com apoio da Fundação Grupo Boticário.