Ação Animal: cuidados com os pets no Largo da Batalha - Luciana Carneiro/Ascom

Ação Animal: cuidados com os pets no Largo da BatalhaLuciana Carneiro/Ascom

Publicado 11/04/2024 19:05

Niterói - A Prefeitura realiza, neste sábado (13), mais uma edição da Ação Animal, das 9h às 13h, desta vez na praça Levi Francisco da Cruz Nunes, no Largo da Batalha, em Pendotiba. A iniciativa, que acontece através da Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais (Ceda), órgão da Secretaria de Meio Ambiente, vai colocar gratuitamente microchips em 100 cães e gatos, além de oferecer vacina antirrábica e orientações veterinárias.

Desde 2022, a Prefeitura promove a identificação de animais com o uso do microchip através da Ceda e do Castramóvel. Até hoje, mais de cinco mil animaizinhos já receberam o serviço. É por meio dessa ação que são armazenadas informações sobre o tutor responsável, com referência e endereço, o histórico de vacinação do animal, dados sobre nascimento e eventual castração.

“O microchip é um tipo de dispositivo que nos ajuda a combater o abandono de animais pela cidade. Através dele, cadastramos dados dos tutores e o histórico de saúde do bichinho em um sistema que pode ser acessado internacionalmente. A aplicação do chip é gratuita, não tem nenhuma contraindicação e funciona por toda a vida do animal. Além disso, esse é um serviço que ajuda a localizar animaizinhos perdidos”, explicou o coordenador da Ceda, Marcelo Pereira.

Para acionar os microchips, é necessário usar um leitor de chips. Eles podem ser encontrados tanto no Centro de Castração de Animais Domésticos (CCPAD), ponto físico da Ceda, e em clínicas veterinárias. Em complemento a esse chip, a coordenadoria entrega uma medalhinha com um QRcode para colocar na coleira, que também terá as informações do pet. Se esse animal for encontrado sozinho na rua, qualquer pessoa consegue escanear o código para localizar o tutor.

Para participar da iniciativa, que é voltada para moradores de Niterói, é só estar com os documentos do tutor do animal e com o animal no local. O cadastro é feito na hora e são distribuídas 100 vagas para microchipagem, uma vaga por CPF.

Para a castração de animais, o CCPAD disponibiliza 500 vagas mensais, abertas sempre na primeira sexta-feira de cada mês. As inscrições acabam quando as vagas são preenchidas, o que normalmente ocorre no mesmo dia. É possível agendar pelo aplicativo Niterói Animal, uma ferramenta de georreferenciamento que também ajuda a localizar os pets que se perdem e que são abandonados na cidade. O aplicativo Niterói Animal tem cerca de 14 mil usuários cadastrados, que têm acesso ao agendamento de castração e também ao espaço com fotos de animais para adoção.

SERVIÇO:

Evento: Ação Animal no Largo da Batalha

Data: Sábado, dia 13 de abril de 2024

Horário: 9h às 13h

Evento gratuito

Local: Praça Levi Francisco da Cruz Nunes

Endereço: Estr. Washington Luís - Largo da Batalha, Niterói