Projeto Amigos da Jubarte: em desenvolvimento na cidade - Divulgação/Ascom

Publicado 10/04/2024 12:37

Niterói - A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) dá continuidade na próxima segunda-feira (15), aos estudos de aprofundamento e pesquisas do projeto Amigos da Jubarte, no litoral da cidade. Os estudos poderão ser utilizados futuramente no planejamento de roteiros ecoturísticos de observação da fauna marinha. Esta excursão, acompanhada de pesquisadores, biológos e guias, é a primeira de 2024 -- e está sendo realizada pela ONG Projeto Amigos da Jubarte, em parceria com a Neltur. Por se tratar ainda da fase de pesquisas, estudos, observações e estatísticas, esta excursão científica não é aberta ao público.

De acordo com o Presidente da Neltur, André Bento, o projeto estimula e incrementa o turismo de observação, e é mais um potencial que destaca Niterói como um destino do ecoturismo. “O desenvolvimento do turismo sustentável em Niterói, por meio da observação de baleias, da fauna marinha e outras espécies marítimas, futuramente, sem dúvida, poderá ser um novo roteiro para os turistas, gerando empregos e desenvolvimento para o município”, destaca Bento.

No período de setembro de 2022 a fevereiro de 2023 foram realizados seis embarques com intuito de estudar a viabilidade da implementação e ordenamento do turismo de observação da fauna marinha no município.