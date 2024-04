Samba das Moças: apresentação gratuita acontece na Biblioteca Parque de Niterói - Divulgação/Ascom

Samba das Moças: apresentação gratuita acontece na Biblioteca Parque de NiteróiDivulgação/Ascom

Publicado 10/04/2024 09:43

Niterói - Depois de passar pelo Museu da República, Centro Cultural Municipal Laurinda Santos Lobo, Universidades e várias cidades, o República do Samba desembarca em Niterói, no dia 12 de abril, às 14h, na Biblioteca Parque de Niterói.

Temático desde sua estreia no dia 7 de maio de 1999, no Espaço Multimídia do Museu da República, a iniciativa desencaixa seu acervo de 25 anos de memória social (produções audiovisuais, registros fotográficos, artigos acadêmicos e matérias jornalísticas).

A convidada de estreia e madrinha do República do Samba, Elaine Machado será o centro da conversa musical em torno do lançamento de seu novo trabalho, Dona de Casa de Xande de Pilares, Gilson Bernini e Dinny da Vila. Antes, porém, haverá exibição de vídeo de vida e obra de Elaine Machado cujo primeiro sucesso foi Raça Brasileira. Gravado em 1985, o samba deu nome ao mesmo disco que lançou Zeca Pagodinho, Jovelina Pérola Negra e Pedrinho da Flor.

O República do Samba está previsto para estrear, às 14 horas do dia 12 de abril de 2024, na Biblioteca Parque de Niterói. Temática, a produção jornalística será integralmente dedicada às mulheres da cultura do samba. Sejam elas, acadêmicas, artistas, dirigentes de alas e/ou de agremiações sócio culturais. Os grupos de Velhas- Guarda são os grandes homenageados de todas as edições.

SERVIÇO:

Evento: Samba das Moças

Datas: 12 de abril (sexta – feira)

Horário: 14h às 16h

Classificação etária: Livre

Valor: Grátis

Local: Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, s/n - Centro, Niterói.