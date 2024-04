Paulinho Serra: única apresentação na Sala Nelson Pereira dos Santos - Divulgação/Luís França

Paulinho Serra: única apresentação na Sala Nelson Pereira dos Santos

Publicado 10/04/2024 08:02

Niterói - A Sala Nelson Pereira dos Santos apresenta na quinta-feira (11), às 20h, Paulinho Serra em pedaços, stand-up, que já fez turnê pelo país e chegou até ao Japão. No espetáculo, Paulinho Serra fala de sua infância em Bangu, do começo da carreira artística até a afirmação como um dos grandes nomes do humor nacional, e surpreende em improvisos com a plateia.



Paulinho Serra gosta de improvisar. Desde as apresentações do grupo Deznecessários, que comandou nos anos 2000 com outros nomes do humor nacional, até em programas de rádio e TV, sempre houve espaços para cacos e comentários ácidos e engraçados. Por isso, cada sessão do stand-up "Paulinho Serra em pedaços", é um espetáculo original, que comprova a versatilidade do ator. "Há muito improviso com a plateia. Gosto de reservar os primeiros 10, 15 minutos do espetáculo para comentar o factual e ter essa interação com o público. Também deixo filmar, fotografar, levantar.



Ator do seriado Chapa Quente da TV Globo, ex-VJ da MTV (onde apresentou programas como Comédia MTV e Quinta Categoria) e fundador do canal Amada Foca (sucesso no Youtube e redes sociais), Paulinho traça sua trajetória artística em seu espetáculo solo, começando pela infância pobre em Bangu, sua ida para São Paulo, sua afirmação como humorista e a criação dou bem-sucedido Traficante Gay, personagem pelo qual ele até hoje é reconhecido nas ruas. "Para o bem e para o mal! Há alguns momentos constrangedores em que o público me confunde mesmo com o personagem. Na peça, a plateia pede sempre", admite.

Paulo José Serra do Carmo, 38 anos, é um carioca expoente na nova geração do humor nacional. Ator, humorista e radialista, conquistou notoriedade no teatro de humor ao integrar o grupo Deznecessários nos anos 2000. O ator é considerado um talento do teatro e da televisão brasileira, sendo um dos pioneiros a montar, produzir e atuar em stand-up comedy país afora.



Evento: Stand Up Comedy de Paulinho Serra

Data: 11 de abril de 2024 (Quinta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: R$ 70,00 (inteira)

Classificação indicativa: 16 anos

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, Niterói

Capacidade: 491 lugares