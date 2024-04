A empresária Márcia Pacheco: na lista de ouro da seleta Academia Brasileira de Artistas Florais - Divulgação/Ascom

Publicado 08/04/2024 17:22

Niterói - A cidade de Niterói está na lista de ouro da seleta Academia Brasileira de Artistas Florais (ABAF). A titulação é um reconhecimento oficial da habilidade e talento na arte floral e o posicionamento favorece o município para uma das datas mais importantes do setor: o Dia das Mães.

A empresária do segmento de flores, Márcia Pacheco, ganhou o título e é a única florista da cidade a ter esse mérito. “Receber esse reconhecimento da ABAF certamente abrirá portas e oportunidades para mim. Isso valida não apenas meu trabalho, mas também a qualidade dos produtos e serviços que ofereço. Espero que isso também inspire outros floristas em Niterói”, frisou Marcia, que fundou a Dona Frô em 2015 e trabalha há 13 anos nesse segmento na cidade de Niterói.

E Márcia Pacheco está preparada para o movimento no Dia das Mães, que esse ano cai em 12/05, com previsão de 40% a mais em cima das comercializações do mesmo período de 2023.

A floricultura oferece produtos e serviços que são: assinaturas florais, buquês, arranjos exclusivos, organização de eventos, decoração de espaços, presentes e outros, tanto com flores naturais quanto desidratadas. "O ser humano tem uma relação com as flores, as texturas e os benefícios que viver perto das flores proporciona, como o bem estar. Mobiliza muito as mulheres e desperta memórias, desbloqueia afetos. Temos tido lindos resultados e feedbacks", exemplificou a empresária.

A ABAF é uma instituição reconhecida nacionalmente que promove a arte floral no Brasil, oferecendo programas de formação, competições, congressos e aproximando todos que trabalham com esse tipo de arte.

A validação da niteroiense é um grande reconhecimento para os floristas que se destacam em sua área. Márcia recebeu o título da ABAF em Holambra, São Paulo, e o prêmio está ligado ao comprometimento com a arte floral, aliado ao treinamento que teve na Escola Brasileira de Arte Floral.