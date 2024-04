CLIN: recolhendo descarte de residuos em Piratininga - Divulgação/Ascom

CLIN: recolhendo descarte de residuos em PiratiningaDivulgação/Ascom

Publicado 06/04/2024 17:28

Niterói – A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), em parceria com o Programa Região Oceânica Sustentável (PRO Sustentável) e a associação de moradores da Ciclovia, em Piratininga, recolheu mais de uma tonelada de resíduos e entulhos, entre computadores, caixas d’água, sofás, colchões, televisores e caixotes. Essa foi a sétima edição do projeto “Bota fora”, que tem como objetivo alertar a população sobre a forma correta de descartar resíduos volumosos. Cerca de 3.200 pessoas moram no local.

O pedreiro Mauro Alexandre, que mora na Ciclovia há 24 anos, ressalta que a atividade faz muita diferença para os moradores.“A nossa comunidade vem mudando muito, sendo valorizada. As obras realizadas pela Prefeitura aqui mudaram a nossa realidade e essas ações da Clin só têm vindo para somar e melhorar ainda mais a nossa qualidade de vida”, disse.

Outro local mensalmente contemplado pelo projeto é o bairro Jacaré. Gustavo Relvas, representante da Associação de Moradores, frisa a importância do programa. “Essa é uma ação de sucesso, onde uma grande quantidade de resíduos, que provavelmente seria descartada de forma irregular, recebe o destino final adequado. Essa parceria entre a Clin e a associação de moradores é importantíssima e vem dando muito resultado. Os moradores estão reconhecendo todo o trabalho que vem sendo desenvolvido para termos um bairro mais limpo, bonito e sustentável”, afirma.

A Companhia de Limpeza de Niterói já está preparando um cronograma para que outras comunidades do município sejam contempladas. “Essa nossa iniciativa tem sido muito bem aceita pela população. A ideia é levar a campanha para outros bairros e contribuir para a conscientização de todos sobre a importância do descarte responsável de resíduos”, destaca Luiz Carlos Fróes, presidente da Clin.