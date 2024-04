Obra de Dalton Romão: em exposição no Campo de São Bento - Divulgação/FAN

Publicado 06/04/2024 10:21

Niterói - A exposição `Inventário das Desutilidades', que tem curadoria de Caique Cavalcante, ocupa a Sala Quirino Campofiorito, no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno até o dia 05 de maio de 2024.

Na maioria de sua produção, o poeta Manoel de Barros, debruçou-se incansavelmente a respeito do que chamou de "coisas pequenas do chão"; em outras palavras, essas insignificâncias espalhadas aos montes pelo terreno alagado onde viveu, seria aquilo que, em uma sociedade orientada pela lógica do descarte, é tratado como inútil e, consequentemente, excretado.

Escavando com os pés as ruínas do mundo em busca do ordinário, lhe interessava tudo o que havia sido deixado para trás pela locomotiva do progresso: momentos de ócio e prostração, a mirada bucólica dos meandros de um rio, a vida e sabedoria das pedras, a astúcia das árvores, uma faca sem corte ou os seres errantes em debandada. Num tipo estranho de elogio ao ínfimo, fez das inutilidades, dos objetos e pessoas desimportantes, a matéria de sua poesia.

Assim, tendo como mote central as considerações em torno da inutilidade presente no pensamento de Manoel de Barros, a exposição "Inventário das Desutilidades" percorre o vasto universo construído pelo autor em sua saga de valorização das coisas sem importância.

Com a curadoria de Caique Cavalcante, a mostra reúne os artistas Dalton Romão, Higor Alcântara e Hilda Gaspar, que, guiados pela oportunidade de experimentar novas formas de conceber um fazer artístico que opere com o que aparentemente carece de serventia, apresentam, cada um, uma série de novos trabalhos desenvolvidos exclusivamente para a exposição.

SERVIÇO:

Evento: Exposição "Inventário das Desutilidades"

Data: De 06 de abril a 05 de maio de 2024

Valor: Entrada Gratuita

Visitação: De terça a sexta-feira, de 10h às 17h

Sábados, domingos e feriados, 9h às 14h

Classificação: Livre

Local: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno - Galeria Quirino Campofiorito

Endereço: Campo de São Bento, entrada pelo Portão 2