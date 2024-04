2ª Caminhada pelo Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas: no sábado - Divulgação/Ascom

Publicado 05/04/2024 10:56

Niterói - No dia 6 de abril (sábado), a comunidade escolar do Colégio pH se reunirá para a 2ª Caminhada pelo Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas. A ação conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, e ocorrerá em dois momentos: das 9h às 9h30, com concentração na Praça Getúlio Vargas, seguida por uma apresentação musical realizada pelos alunos do Ensino Fundamental I. Em seguida, das 9h30 às 10h30, acontece a caminhada pela orla da Praia de Icaraí, no sentido Ary Parreiras, com participação dos alunos, familiares, professores e convidados.

As professoras da escola estão engajadas na construção de cartazes, faixas, estandartes e folhetos juntamente com as crianças. Durante a caminhada, os alunos distribuirão esses materiais à população local, incentivando o protagonismo e a comunicação entre os estudantes. O objetivo desta iniciativa é chamar a atenção das pessoas para a importância de refletir sobre os desafios relacionados ao bullying e à violência escolar, promovendo uma cultura de respeito e inclusão nas escolas e na sociedade em geral.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2019 revelou que cerca de 7,0% dos estudantes do ensino fundamental no país afirmaram já ter sofrido bullying. Isso corresponde a aproximadamente 1,5 milhão de crianças e adolescentes. É importante destacar que esses números podem ser ainda maiores, considerando que muitos casos de bullying não são relatados ou registrados oficialmente.

"Combater o bullying não é apenas uma responsabilidade, é um compromisso essencial para garantir que nossas crianças cresçam em um ambiente seguro, onde possam aprender e se desenvolver livremente, sem medo ou intimidação. É nosso dever como educadores criar uma cultura de respeito e empatia desde cedo, para que cada criança se sinta valorizada e protegida, contribuindo para um futuro mais justo e inclusivo”, comenta Cristiane Teixeira, diretora da unidade do pH de Icaraí.

SERVIÇO:

Evento: 2ª Caminhada pelo Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas

Data: 06 de abril

Horário: Concentração às 9h

Local: Praça Getúlio Vargas, Icaraí - Niterói - RJ, 24220-000