Niterói: encontro entre diversas áreas para criação do Plano Municipal de Segurança Viária - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Niterói: encontro entre diversas áreas para criação do Plano Municipal de Segurança ViáriaBruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 05/04/2024 10:08

Niterói - A Prefeitura, por meio da Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans), promoveu o 3° Workshop de construção do Plano Municipal de Segurança Viária (PMSV), nesta quinta-feira (4). O plano tem como missão tornar Niterói uma cidade mais sustentável, ativa e com o trânsito seguro e eficiente que compartilha, de forma respeitável, o espaço viário entre os diversos modais. O encontro contou com a colaboração da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), através do Laboratório de Inovação (LabNit) da Escola de Governo e Gestão (EGG).

O presidente da Nittrans, Gilson de Souza, explica que os encontros fazem parte da construção e estruturação do PMSV. "Estamos construindo um plano sólido e que leva em consideração as particularidades da cidade. Desde o ano passado, temos realizado encontros sistemáticos que envolvem diferentes atores da gestão pública para buscar meios de contribuir com a segurança viária da cidade, em favor da população. A construção desse plano leva em conta as metas da Organização das Nações Unidas (ONU) até 2030", explicou Gilson de Souza.

O terceiro encontro debateu o pilar 1 do plano, que trata da Mobilidade Urbana. Dentre as diretrizes, estão a revisão das velocidades regulamentadas no município, adoção do conceito de vias completas em todos os novos projetos de urbanismo da cidade e a identificação dos locais para implantação de zona 30.

Segundo a diretora de Planejamento da Nittrans, Amanda Machado, é importante envolver os atores públicos nessa etapa de criação para que se tenha um plano que contemple uma visão mais macro da cidade. "É importante que tenhamos o máximo de atores envolvidos na construção desse plano que é multidisciplinar. O PMSV não envolve apenas trânsito e, por isso, ter esse espaço de criação e debate com as diversas áreas da gestão municipal é imprescindível para criarmos um plano abrangente e que pensa em todas as esferas de atividade do cidadão", declarou Amanda.

A construção do Plano Municipal de Segurança Viária teve início em abril de 2023 com a publicação, em Diário Oficial, dos objetivos propostos e dos órgãos envolvidos. O primeiro e segundo workshops foram realizados no mesmo ano. A primeira etapa tinha por objetivo a capacitação e nivelamento dos servidores e colaboradores envolvidos no planejamento e construção do Plano e a segunda definiu os quatro pilares que vão nortear o documento e as ações: mobilidade sustentável e vias seguras; rede de cuidado ao cidadão e atendimento pós-sinistro.

Para 2024, a meta é debater e definir os pilares que vão nortear o PMSV: Mobilidade Sustentável e Vias Seguras, Comunicação e Educação, Operação e Fiscalização e Rede de Cuidado e Apoio ao Cidadão e Pós-sinistro.

A equipe do LabNit ficou responsável pela organização da dinâmica de criação de metas entre os grupos participantes. "Nosso objetivo de hoje é sair com o esqueleto das metas do pilar de mobilidade. Usamos a metodologia de oficinas e atividades livres para estruturar metas e depois fechar em uma seleção com as melhores sugestões de cada grupo. A Seplag veio ajudar a configurar a estruturação das metas utilizando a metodologia do plano de metas da prefeitura", contou Luiz Otávio Monteiro, do LabNit.