Meia maratona de Niterói: evento já tem data para ser realizadoDivulgação/Ascom

Publicado 05/04/2024 09:30

Niterói - Tradição entre os esportistas da cidade, a Meia Maratona de Niterói chega na sua 6ª edição em 2024. Com nova data e novidades na programação, a corrida já está com as inscrições abertas. Marcada para os dias 04 e 05 de maio, a competição, que costumava acontecer em setembro, atendeu aos pedidos de treinadores e atletas do meio e antecipou a edição deste ano. Além disso, a Meia Maratona ganhou uma nova categoria: a modalidade de caminhada com um percurso de 2,5 km.



Ao todo, a competição oferece os percursos de 6km, 12km, 21km, 2,5km de caminhada e a modalidade KIDS (para crianças de 02 a 12 anos). Todas as categorias têm o Caminho Niemeyer, na Zona Central de Niterói, como pontos de saída e chegada. A programação é composta por três dias de atividades. Na quinta e na sexta-feira (02 e 03), os inscritos vão poder ter acesso aos kits para o evento, espaço gastronômico, feira de produtos esportivos e muito mais no Caminho Niemeyer. No sábado (04), a largada dos adultos começa às 5h35 com o pelotão de elite do percurso de 21km, que engloba a orla da cidade. No domingo (05), a partir das 8h30, começam as provas da categoria KIDS.



“As provas de corrida de rua, com certeza, são competições muito importantes pela característica democrática, possibilitando a participação de atletas ecléticos e em diversos patamares de preparação, desde os de elite aos amadores ou, ainda, as crianças. Com isso, incentivamos a prática esportiva em todas as idades, o que é fundamental não só para a saúde física como para a mental. Esporte, sem dúvida, é vida, e em Niterói, viver bem é nossa prioridade”, afirma o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Rubens Goulart.



O processo de inscrição do evento fica aberto até o dia 28 de abril ou até o número de vagas ser preenchido. Para participar, basta acessar o site oficial da Meia Maratona de Niterói (www.meiamaratonadeniteroi.com.br).





A antecipação da competição foi uma adaptação ao calendário de corredores da cidade. Tradicional na agenda dos atletas locais, a Meia Maratona costumava acontecer em setembro, mesmo período em que a Maratona do Rio, uma das maiores provas de corrida de rua do país, é realizada.



“Essa proximidade das duas provas de alta performance limitava a participação de muitos atletas. Entendemos a solicitação para a inversão das provas em Niterói, agora teremos a Meia Maratona em maio e a Maratona em setembro, para possibilitar a participação dos corredores em todas as provas, se assim o quiserem. A Meia Maratona de Niterói poderá funcionar até mesmo como um preparo para a tradicional Maratona do Rio”, analisa Karen Casalini, uma das organizadoras da prova.



A inscrição da Meia Maratona de Niterói é pessoal e intransferível, sendo que a troca de titularidade poderá acontecer até 20 de abril, contanto que não haja troca de tipo de kit e nem da distância da corrida. Idosos e pessoas com deficiência têm direito a 50% de desconto na inscrição do kit simples tanto da corrida como da caminhada. Para tanto, o idoso deve acessar no site a aba específica “IDOSO” e o atleta com deficiência a aba “PCD”, realizando o upload do documento que comprove a deficiência. No ato da inscrição o atleta poderá optar pelo KIT Padrão (1 camisa 100% poliamida, chip descartável, número de peito) ou pelo KIT Simples (chip descartável e número de peito).



Além disso, caso não possa participar na data, o evento oferece a opção de reembolso da inscrição, podendo ser solicitado até o dia 20 de abril de 2024, ou a transferência da inscrição para a Maratona de Niterói 2024.

Todos os atletas devidamente inscritos, inclusive os da caminhada, portando o número de peito e chip, que terminarem as provas no tempo máximo previsto de até quatro horas, terão direito à medalha de finisher. Os primeiros atletas que cruzarem a linha de chegada, independente de tempo, receberão troféu e inscrição para a Meia Maratona 2025. Os três primeiros colocados por faixa etária nos percursos de 6km, 12Km e 21Km receberão também medalhões, sendo que para os classificados do 1º ao 5º tempo no percurso de 21Km caberá, ainda, prêmio em dinheiro. Haverá premiação também para as três maiores equipes.





A 6ª Maratona de Niterói é uma realização da 3ª Eventos, com apoio da Prefeitura de Niterói por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e do Caminho Niemeyer, com patrocínio da Soter Engenharia. Avisos e esclarecimentos estão também no Instagram @meiamaratonadeniteroi_oficial.



SERVIÇO:



Distâncias: 21km / 12km / 6km / 2,5km caminhada / Kids

Data: 04 de maio de 2024

Local: Caminho Niemeyer, Niterói - RJ

Endereço: Av. Jornalista Rogerio Coelho Neto s/n , Centro, Niterói - RJ



Horários:



5h35 - Largada 21km

6h00 - Largada 12km

6h15 - Largada 6km

6h30 - Largada 2,5km caminhada



Corrida KIDS:



Data: 05 de maio

Hora: 8h00

Local: Caminho Niemeyer

Idade: 2 a 14 anos



DISTRIBUIÇÃO DE KITS:



Data e horário:

Para todos:

02/05, 5ª feira - 11h30 às 19h00

03/05, 6ª feira - 9h00 às 17h30

Apenas entrega para corrida kids

05/05 7h00- 8h00



Local: Caminho Niemeyer, Centro - Niterói/RJ