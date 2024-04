Cintia Asevedo: concorrendo à vaga de presidente da OAB Niterói, em novembro - Divulgação/Ascom

Publicado 04/04/2024 08:43

Niterói - No mês de novembro deste ano, logo após as eleições municipais que elegerão prefeito e vereadores, a cidade presenciará as eleições para a presidência da OAB/Niterói. Trata-se da maior Subseção do Estado do Rio e segunda maior do Brasil em número de advogados.

Na disputa, três chapas se consolidam. A situação, capitaneada por Pedro Gomes, que busca a reeleição, contra dois concorrentes: Cláudio Vianna, ex presidente da Casa, e a professora universitária e advogada criminalista Cíntia Asevedo.

Hoje, Niterói possui um número expressivo de mulheres exercendo a advocacia, ultrapassando o de homens, inclusive. Porém, a última mulher a presidir a entidade foi a advogada Solange Mattos, ainda na década de 80.

"Realmente, precisamos mudar essa realidade já que, em Niterói, somos a maioria do eleitorado e aqui há várias mulheres extremamente competentes e capacitadas para exercerem posições de liderança" diz Cíntia Asevedo.