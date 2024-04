Café Empresarial: evento da CDL debate assuntos de interesse dos comerciários - Divulgação/Ascom

Café Empresarial: evento da CDL debate assuntos de interesse dos comerciáriosDivulgação/Ascom

Publicado 03/04/2024 15:59

Niterói - Planejamento e gestão para as pequenas empresas. Esta foi a temática abordada no Café Empresarial da CDL Niterói, que aconteceu na manhã da última terça-feira (02), no restaurante Da Carmine, na Região Oceânica, conduzida pelo empresário Antonio Ribeiro da Astral Saúde Ambiental. O Presidente Luiz Vieira fez as boas vindas ao evento e anunciou uma parceria com o Forte do Rio Branco, que consiste na contratação de militares recém formados para as oportunidades de trabalho nas empresas associadas.

Planejar e alavancar tem sido um dos principais desafios para quem está começando um empreendimento, ou quem têm empresas ainda de pequeno porte diante de um cenário ligeiro e competitivo. O empresário e estrategista destacou a importância da análise do perfil do cliente, praça, precificação, valores, diagnóstico e implementação como etapas fundamentais para o andamento dos negócios. "O foco precisa estar na solução e não nos problemas, assim como o lucro não deve ser o alvo central, mas a satisfação dos clientes para que o lucro seja uma consequência natural da sua empresa", detalhou Ribeiro.

O encontro também contou com a presença do Presidente da CDL Jovem, Juliano Gentile, que falou sobre as ações pensadas para engajar os sucessores das empresas com eventos no cronograma da instituição que falam sobre empreendedorismo, inovação e gestão. O evento é gratuito e acontece duas vezes ao mês, na Região Oceânica e Centro, respectivamente. As inscrições podem ser feitas pelo site da CDL Niterói.