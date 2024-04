Fotógrafa Adriana Oliveira: exposição na Sala Carlos Couto - Divulgação/Ascom

Publicado 01/04/2024 11:31

Niterói - A Sala Carlos Couto recebe a partir da próxima quarta-feira (3), a exposição “Metamorfose: das Sombras à Luz”, da fotógrafa Adriana Oliveira em parceria com a CODIM. A mostra busca narrar as histórias inspiradoras de mulheres que, apesar de enfrentarem experiências de abuso na infância, encontraram coragem, determinação e força interior para superar esses traumas e se posicionarem como líderes em suas vidas e no mercado de trabalho.



A violência contra a mulher é uma realidade preocupante em todo o mundo, mas também é um tema que inspira resiliência, força e transformação. A fotógrafa Adriana Oliveira e a CODIM de Niterói uniram forças para que este projeto tão necessário alçasse voo.



Mais do que simples registros de sofrimento, essas imagens celebram a força interior das mulheres e sua capacidade de se transformarem, de se reerguerem e de se tornarem agentes de mudanças, a partir do suporte social, jurídico e psicológico gratuito que receberam da CODIM por meio do Centro Especializado de Atendimento à Mulher Neuza Santos.



É nesse contexto que a exposição fotográfica "Metamorfose: Das sombras à luz” surge como uma voz poderosa e impactante, apresentando-se como mais um recurso para que as mulheres que enfrentaram a violência pudessem superá-la e também servir de inspiração e identificação para outras mulheres, estejam elas em situação de violência doméstica ou não.



O propósito da mostra é poder desnudar e transformar em arte, poesia e cor o olhar que muitas vezes está pausado nas sombras e dores do universo feminino, apresentando de uma forma muito sutil e, ao mesmo tempo, deslumbrante, a potência interior da mulher que, apesar das feridas da vida pode ressignificar e transcender para uma cura interior, através do transbordar de sua beleza, com cores e elementos da natureza que se misturam às emoções capturadas e reveladas pela fotografia, despertando no público o mistério no desvendar dos sentimentos refletidos.



Esta exposição única oferece uma experiência sensorial que desafia as percepções e convida o espectador a uma reflexão profunda sobre as muitas faces da violência contra a mulher, mas também sobre o poder da metamorfose e do renascimento.



O tema da metamorfose é explorado em cada fotografia, desde a escuridão inicial da violência até a luz brilhante da superação e da esperança. Por meio de uma narrativa impactante, o espectador testemunha a jornada de transformação de 7 mulheres retratadas, destacando sua resiliência, sua coragem e sua beleza interior.



"Metamorfose: Das sombras à luz” não é apenas uma exposição fotográfica, é um manifesto de solidariedade, empatia e justiça. É um convite para que todos nós nos unamos à luta contra a violência de gênero e para que reconheçamos o potencial transformador do amor, da compaixão e da igualdade, bem como o impacto das políticas públicas de gênero desenvolvidas pela cidade de Niterói acerca de 21 anos, por meio da CODIM.

Este projeto teve criação e execução da fotógrafa niteroiense Adriana Oliveira, cuja avó foi vítima de violência doméstica e contou com a coragem de sete mulheres, em processo de cura recebendo o apoio dos equipamentos públicos para mulheres em Niterói, que posaram para a câmera fotográfica e se permitiram viver esta imersão artística da dor com o suporte emocional da psicanalista Andréa Ladislau, e a arte da visagista Claudia Valladares, da estilista Patrícia Matos, da designer de jóias Adriana Aguiar e da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres .



SERVIÇO



Exposição: "Metamorfose: das sombras à luz"

Abertura: 03 de abril

Visitação: até 26 de abril

Local: Sala Carlos Couto

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro, Niterói

Horário: Quarta à sexta, das 11h às 18h | Sábado e domingo, das 14h às 18h