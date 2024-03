Parceria com a UFF: 250 universitários vão atuar na rede municipal de ensino - Cheila Pacetti/Ascom

Publicado 28/03/2024 09:40

Niterói - A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, e a Universidade Federal Fluminense (UFF), recebeu na noite de quarta-feira (27), na Sala Nelson Pereira dos Santos, os 250 bolsistas que vão atuar no Programa de Alfabetização, Leitura e Autoria para a Valorização das Redes de Aprendizagens (P.A.L.A.V.R.A), que vai potencializar os processos de aprendizagem nas escolas e superar as marcas causadas pela pandemia da Covid-19.

O programa P.A.L.A.V.R.A é fruto de uma parceria entre as entidades e vai atender os 32 mil alunos da Rede Municipal de Educação. O programa concede bolsas de estudos, pagas pelo município, para universitários de graduação, doutorado e pós-doutorado atuarem na Rede Municipal de Educação de Niterói, auxiliando os professores no dia a dia. As inscrições foram abertas para os universitários das áreas de Pedagogia, Educação Física, Artes, Cinema, Serviço Social e Psicologia.

O secretário municipal e presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques, deu as boas-vindas aos universitários, ressaltando que a alfabetização discursiva está na centralidade da Educação de Niterói. “Não tenho a menor dúvida de que, neste período pós-pandemia, a política pública mais importante e necessária é a educação. Sou filho da escola pública e fui provocado por uma professora a desenvolver meu pensamento crítico. E esse é o meu desejo e missão institucional enquanto secretário de Educação. Não podemos falar de uma educação transformadora sem ouvir essas crianças e incentivá-las a ter uma análise crítica de mundo. E tenho certeza que, consolidando essa parceria com a UFF, estamos no caminho certo”, explicou Bira Marques.

Os bolsistas irão atuar no período de março deste ano até outubro de 2025, com uma jornada de 20 horas semanais. A iniciativa busca unir teoria e a prática de maneira inovadora, com atividades pedagógicas e artístico-culturais, além de investimentos em formação continuada, atividades de pesquisa e extensão para profissionais da rede. Neste ano, os professores do primeiro ano do Ensino Fundamental participarão de uma formação quinzenal com professores renomados da UFF. “Uma das funções desse programa é a formação docente do professor da Rede Municipal e da universidade. É uma via de mão dupla e uma experiência muito valiosa para os dois lados, além da formação dos nossos bolsistas. Costumo dizer que a extensão universitária é ferramenta para a formação humanística dos alunos”, destacou a pró-reitora de extensão da UFF, Leila Gatti Sobreiro.

O programa está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 da ONU (ODS 4), que estabelece a garantia de educação de qualidade, inclusiva e equitativa para todos. Por isso, inclui em um dos seus objetivos o combate à evasão escolar, com a realização de busca ativa, auxiliando no resgate do estudante e na garantia do direito à educação. “Todos os municípios do Rio assinaram o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, mas temos um diferencial nessa cidade, e o lançamento desse programa é mais uma prova disso”, pontuou a Coordenadora de Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, Rita Manhães.

Com duração prevista de dois anos, o P.A.L.A.V.R.A contará com investimentos de aproximadamente R$ 7 milhões e terá ações desenvolvidas nos espaços da Rede Municipal de Educação de Niterói, da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Fundação Euclides da Cunha.

A Secretaria Municipal de Educação de Niterói, através da Subsecretaria de Desenvolvimento Educacional, promoveu na última quinta-feira (21) o 1º Seminário de Formação do P.A.L.A.V.R.A com os bolsistas que irão atuar nas escolas da Rede Municipal. Durante o seminário, foi feita uma apresentação sobre as Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Ensino de Niterói, do funcionamento das escolas e das equipes de profissionais que atuam nas unidades. À tarde, os alunos participaram de três eixos de discussão, coordenados por professores da UFF e da SME. Os temas debatidos foram: "Redes de Aprendizagem", "Promoção da Vida, Convivência e Afetos na Escola" e "Projeto de Desenvolvimento dos Profissionais da Educação".