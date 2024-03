Castelinho do Gragoatá: reforma para abrigar a sede do Niterói de Bicicleta - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, assinou nesta quarta-feira (27) a ordem de início das obras de restauro do Castelinho do Gragoatá, que será sede da Coordenadoria Niterói de Bicicleta. O prédio tombado pelo Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural (DePAC) será recuperado e ganhará um novo anexo. O local é simbólico já que fica em frente à praça que já foi reformada pela Prefeitura e já está sendo chamada de "Praça da Bicicleta", por ser ponto de referência para as atividades voltadas à mobilidade sustentável.



O investimento no restauro é de R$ 3 milhões e a obra tem previsão de durar nove meses."Ao longo de dez anos, esse programa (Niterói de Bicicleta) foi superando as dificuldades, vencendo os desafios e chegou a um momento importante na consolidação institucional. Vamos fazer daqui a sede do Niterói de Bicicleta. Essa restauração não é uma coisa fácil de se fazer. Às vezes é muito mais fácil começar um prédio do zero do que restaurar. A restauração é muito mais minuciosa e desafiadora. Esse espaço, junto com essa praça, vai ser uma referência para os ciclistas de Niterói”, destacou o prefeito Axel Grael.



O chefe do Executivo reiterou que a recuperação do espaço faz parte de um projeto grandioso de recuperação que está repaginado toda a orla da cidade, desde o Mercado de Peixe. “O uso da bicicleta é um caminho que precisamos seguir como alternativa de mobilidade urbana”, ressaltou o prefeito.



O secretário municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, André Diniz, lembrou que o Castelinho é mais um prédio histórico restaurado em Niterói. “Queria parabenizar a equipe do Niterói de Bicicleta. É excelente trabalhar com essas pessoas. Queria parabenizar o prefeito por iniciar mais um restauro na cidade. O prefeito Axel foi quem mais investiu em restauros e na perpetuação na nossa memória histórica em Niterói. É o Castelinho. É a Cantareira. É a Casa Norival de Freitas. É a Ilha da Boa Viagem, que já entregamos para a sociedade. Esse é um governo que tem compromisso com a memória e a história da cidade”, afirmou Andre Diniz.



O coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, responsável pelas políticas cicloviárias na cidade, diz que é importante para os ciclistas terem um ponto de referência e ressalta a relevância histórica do prédio. “A reforma do Castelinho é parte de um projeto de recuperação das áreas públicas e do espaço urbano de Niterói. Principalmente aquelas áreas que já estiveram degradadas. É um esforço da Prefeitura para dar vida a uma área tão emblemática como a região de São Domingos e Gragoatá, reformando a praça que fica em frente ao Castelinho. Esse conjunto praça e edificação forma um complexo que vai ancorar as ações de incentivo ao uso da bicicleta, dar forma, consistência e servir de referência de uma cidade que pedala cada vez mais. O conceito do novo projeto do Castelinho se abre para a praça que foi reformada com um desenho que convida à estadia. Assim a gente cria espaços públicos mais vivos, atraentes e seguros”, afirmou Filipe Simões.



SOBRE O CASTELINHO



O Castelinho do Gragoatá foi construído em 1937 e tombado em 1993. O prédio seguiu como propriedade particular até 2022, quando foi desapropriado pela Prefeitura com a finalidade de preservar o edifício, como parte do esforço de revitalização desta área da cidade.



Além do restauro do prédio histórico do Castelinho, será construído um novo anexo, reduzindo o tamanho do que existe atualmente, de forma a destacar ainda mais o edifício. As portas e janelas serão restauradas e, em alguns casos, reconstruídas. A fachada e a cobertura foram completamente reformadas. O projeto prevê acessibilidade universal, com um novo acesso pela Praça da Bicicleta que terá rampas de acesso. A construção será modernizada com instalações elétricas, hidráulicas e de ar-condicionado, sem interferência nas características arquitetônicas. Localizada na esquina das ruas Coronel Tamarindo e Passo da Pátria, a praça foi projetada para ser um espaço destinado aos ciclistas, com áreas de convivência, estacionamento de bicicletas e equipamentos para manutenção e reparo, em um ambiente seguro e acolhedor.

A recuperação do Castelinho e da praça localizada em frente ao prédio faz parte de um conjunto de ações da Prefeitura de Niterói para transformar a região de São Domingos e Gragoatá em um distrito criativo. O antigo prédio da Estação Cantareira foi desapropriado há um ano e será reaberto como um polo de cursos voltados para o audiovisual e a economia criativa. O antigo sobrado, em frente à Praça Leoni Ramos (Praça da Cantareira), que está condenado pela Defesa Civil e ameaçava desabar, será reconstruído pela Prefeitura, reproduzindo a fachada original, sob a orientação do DEPAC, para a instalação da sede administrativa do Museu do Cinema. A desapropriação do prédio foi concluída em janeiro.