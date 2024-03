Niterói: empreendedorismo feminino em evento gratuito - Reprodução/Internet

Publicado 27/03/2024 09:43

Niterói - A Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres da Prefeitura de Niterói realiza, nesta quarta-feira (27), das 10h às 16h, a Feira Municipal de Empreendedorismo Feminino no Espaço Empreender Mulher. O objetivo do evento é celebrar, inspirar e apoiar as empreendedoras da cidade.



A Feira também terá o evento Café, Mulheres e Networking, uma oportunidade para se conectar, trocar ideias e criar uma rede de apoio com representantes dos coletivos de mulheres da cidade e demais empreendedoras participantes.



Os eventos fazem parte das comemorações do Mês da Mulher e da comemoração do primeiro ano do Espaço Empreender Mulher, o primeiro coworking público da América Latina.



Serviço:



Evento: Feira Municipal de Empreendedorismo Feminino

Data: 27 de março

Horário: Das 10h às 16h

Local: Espaço Empreender Mulher (Avenida Amaral Peixoto, 286, 2 andar, centro, Niterói)