Game Jam Experience: de volta a Niterói - Divulgação/Ascom

Game Jam Experience: de volta a NiteróiDivulgação/Ascom

Publicado 26/03/2024 17:13

Niterói - Após o enorme sucesso da 2ª edição, que ocorreu em agosto de 2023, a Esportsmaker fará novamente o Game Jam Experience em Niterói. O evento, apoiado pela secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura, reunirá dinâmicas, sorteios e competição de criação de jogos no estilo hackathon na Zion Escola de Entretenimento em abril. As inscrições online vão até dia 9 de abril, exclusivamente através do site www.esportsmaker.com.br/gamejam.

O Game Jam Experience tem o objetivo de impulsionar esse mercado e ajudar a promover novos talentos para a indústria. A terceira edição em Niterói busca fundir educação, conscientização social por meio do tema ESG (Governança ambiental, social e corporativa) e entretenimento. A secretária Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Valéria Braga, destaca o caráter inovador e empreendedor do evento.

"Apoiar projetos que trabalham com a formação dos nossos jovens é fundamental para a promoção de seus direitos digitais e o fomento de novos negócios. A área de jogos está em constante crescimento, refletindo a criatividade e o talento dos desenvolvedores locais. O AldeiaTech, ecossistema local de inovação de Niterói, por exemplo, possui uma frente exclusiva para discutir a indústria no contexto do município. Acreditamos que a participação do governo municipal seja muito importante para garantir que essas iniciativas sejam cada vez mais numerosas, proporcionando um ambiente incentivador para o surgimento de novas ideias, talentos e oportunidades para os jovens niteroienses", ressalta Valeria Braga.

A dinâmica do evento será uma competição de criação de jogos no estilo hackathon, direcionada ao público a partir de 14, interessado em programação de jogos e será centrada na temática ESG, que aborda questões de sustentabilidade ambiental, social e de governança. A competição terá premiação em dinheiro e bolsas de estudo na Zion e brindes. O evento contará ainda com dois sorteios da ExitLag, sendo um nas redes sociais da Esportsmaker e um para a plateia que irá prestigiar a apresentação dos pitches no auditório.

“Estamos muito felizes por estarmos vendo a consolidação do Game Jam Experience como um dos nossos principais projetos na empresa. Poder contribuir para a sociedade com projetos que reforçam a importância da conscientização dos nossos jovens nos temas relacionados a ESG e gerar oportunidades reais para que possam seguir se desenvolvendo como indivíduos e também neste mercado é extremamente gratificante para nós” revela Leandro Silva, idealizador do Game Jam Experience e CEO da Esportsmaker, organizadora do evento.

SERVIÇO:

Datas: 12, 13 e 14 de abril

Local: Zion Escola de Entretenimento

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 243 - Centro, Niterói - RJ, 24020-004

Inscrições e informações: www.esportsmaker.com.br/gamejam