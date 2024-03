Prefeito Axel Grael: parceria inclusiva reforça a vocação da cidade para a mobilidade sustentável - Divulgação/Ascom

Prefeito Axel Grael: parceria inclusiva reforça a vocação da cidade para a mobilidade sustentávelDivulgação/Ascom

Publicado 27/03/2024 10:13

Niterói – A Prefeitura e a Universidade Federal Fluminense (UFF) assinaram, nesta terça-feira (26), no Solar do Jambeiro, um convênio de cooperação técnica com foco na mobilidade urbana por bicicleta nos campi e arredores das instalações da universidade. O acordo marca o início de uma colaboração inovadora para promover e qualificar a mobilidade por bicicleta como uma ferramenta essencial para a sustentabilidade, inclusão social, geração de renda e acesso facilitado à cidade e à universidade. Por parte da Prefeitura, o convênio será administrado pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta, que é o órgão responsável pelas políticas cicloviárias do município.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que a nova parceria com a UFF vai fazer de Niterói uma cidade ainda mais amiga da bicicleta. “Niterói tem total vocação para o ciclismo, para a opção da mobilidade ativa. Temos várias frentes de cooperação com a UFF. Essa parceria específica com a universidade vai permitir que estudantes, professores e profissionais que trabalham nos diversos campi da universidade em Niterói possam fazer parte da construção do sistema cicloviário do município. Isso vai trazer maior mobilidade e segurança para os ciclistas. A comunidade acadêmica da UFF, pelo seu tamanho e expressividade, tem a contribuir de forma substancial nas ações de mobilidade voltadas ao ciclismo”, explicou o prefeito Axel Grael.

O convênio entre a Prefeitura de Niterói e a UFF estabelece uma série de iniciativas focadas na educação cicloviária e na melhoria da infraestrutura para ciclistas. As atividades propostas incluem diagnósticos e planejamentos para incentivar o uso de bicicletas pela comunidade acadêmica; produção e análise de informações sobre o uso da bicicleta por estudantes; mapeamento da demanda de paraciclos, bicicletários e estações de bicicletas compartilhadas; além da realização de um congresso científico voltado para o tema da bicicleta.

O reitor da UFF, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, afirmou que o convênio representa a integração das políticas públicas da Prefeitura com as ações institucionais da universidade.“A importância de mais esta parceria com a Prefeitura está na relação entre as políticas do município para a ampliação da mobilidade com bicicleta com a integração dos campi, facilitação da mobilidade, sustentabilidade e promoção da atividade física. Isso faz parte do nosso programa institucional. A integração dessas políticas faz com que uma potencialize a outra na produção de novos conhecimentos e na ampliação da mobilidade sustentável”, afirmou o reitor.

O convênio pretende não apenas aumentar o uso da bicicleta nos deslocamentos com origem ou destino nos campi da UFF, mas melhorar as condições de acesso para aqueles que já utilizam a bicicleta nestes trajetos. A ideia é dar mais visibilidade à “Cultura da Bicicleta” e reconhecer a bicicleta como ferramenta fundamental para o acesso e permanência dos estudantes na universidade.

O coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, ressaltou que a parceria com a UFF reforça a política cicloviária do município.“A comunidade acadêmica da UFF já é, reconhecidamente, adepta da bicicleta como um meio de transporte diário. Com este convênio, o objetivo é fortalecer e ampliar essa prática. Além de melhorarmos a segurança e a infraestrutura para os atuais ciclistas, estamos empenhados em atrair novos usuários, mostrando que pedalar é uma alternativa viável e segura para se deslocar pela cidade e pelos campi universitários”, concluiu Filipe Simões.