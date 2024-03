Niterói: feriado tem esquema especial de trânsito - Reprodução/Internet

Niterói: feriado tem esquema especial de trânsitoReprodução/Internet

Publicado 27/03/2024 17:38

Niterói – A cidade preparou o esquema de trânsito para o feriado, por meio da Nittrans,e a ‘Operação Semana Santa’ começa nesta quinta-feira (28) e vai até o final da sexta-feira (29) com a finalidade de orientar o trânsito no entorno do Mercado São Pedro, no Centro. Haverá proibição de estacionamento e a fiscalização será intensificada.

No Mercado de São Pedro, que é um tradicional ponto de venda de pescados da cidade, a NitTrans irá ampliar a sinalização e a orientação do trânsito, visando a proteção aos pedestres e reforçando a fiscalização para coibir o estacionamento irregular nas avenidas Feliciano Sodré e Visconde do Rio Branco e nas ruas Silva Jardim, Visconde de Uruguai e Coronel Miranda.

A Nittrans ainda fará um monitoramento do fluxo de veículos que seguem em direção à Região dos Lagos e Norte Fluminense para atuar no trânsito local, em caso de necessidade.